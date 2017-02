Yamilet busca sobreponerse tras un difícil ciclo olímpico

Durante el ciclo olímpico pasado (2013-2016), Yamilet Peña tenía como meta principal estar en los Juegos Olímpicos de Río. No la cumplió. Diferentes razones motivaron a que la gimnasta no estuviera presente con la delegación dominicana en Brasil.

No contar con un entrenador fijo y el deterioro de las utilerías de fosa del Pabellón de Gimnasia del Parque del Este, fueron parte de los contratiempos que Peña enfrentó y que entorpecieron su clasificación a la cita olímpica. “El no clasificar fue una baja muy grande”, dijo Peña. “Es la meta que todo atleta quiere alcanzar para poder representar a su país. Cuando lo logré por vez primera (Londres 2012), sentí mucho orgullo de clasificar para las olimpiadas. Ahora el no lograrlo fue muy difícil”, agregó.



Yamilet, quien se hizo famosa por su triple salto, manifestó que no tener esa estabilidad a nivel deportivo le restó mucho en su desarrollo, aunque para ella ya todo eso es cosa del pasado. “Ahora tendré una nueva oportunidad donde pondré todo lo mejor de mí para estar en Tokio 2020 si Dios lo permite y como atleta poder continuar en ese camino.



También espero que en las competencias que vienen por delante como los Centroamericanos y del Caribe, así como los Panamericanos, seguir tratando de mantener la gimnasia en el top de los deportes que más se mencionen en la República Dominicana”, señaló. Sobre su preparación para este nuevo ciclo olímpico, Peña manifestó que, a pesar de no contar con un área de fosa en óptimas condiciones, se mantiene trabajando a diario. “Hasta el momento estamos tratando de hacer lo que podemos, ya que todavía no tenemos la fosa. Hay elementos nuevos que no se pueden trabajar que son muy importantes para el nuevo ciclo. A pesar de eso no desmayamos”, indicó la destacada atleta.



Parte de esos trabajos a la que está siendo sometida junto a uno de los entrenadores (Ramón Amaury Holguín) en el Pabellón de Gimnasia es con miras al clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse el año próximo en Barranquilla, Colombia. “Estamos sometidos a un arduo trabajo rumbo al clasificatorio de los Juegos Centroamericanos, que serán en julio próximo y ya luego las siguientes competencias serían en octubre de este año, como el campeonato mundial y las bases de entrenamientos”, manifestó Peña, quien el 4 de diciembre cumplirá 25 años.



La salud



Dentro de las bajas confrontadas por Yamilet, también se cita la lesión sufrida en la parte trasera del muslo derecho en los Juegos Bolivarianos de Perú, durante los entrenamientos de calentamiento para su participación en la modalidad de salto de caballo. Desde ese entonces, nada fue igual para Peña. Este año, ella se considera una persona nueva y con deseos de darlo todo en las venideras competencias rumbo a los Juegos de Tokio 2020.



“Gracias a Dios que la salud está bien. Esperemos que en este ciclo olímpico continúe así. El año pasado fue un año muerto para nosotros. Tuvimos una buena oportunidad para recuperarnos física y mentalmente al no haber clasificado a los Juegos Olímpicos de Río. Todo eso fue un proceso. Ahora vamos a prepararnos nuevamente para lo que serán las competiciones a gran escala”, apuntó la gimnasta.