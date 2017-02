Yary Nin crea fundación en NY para ayudar a dominicanos

15/02/2017 12:00 AM - El Caribe

La comunicadora y productora dominicana, radicada en Nueva York, Yary Nin, da un paso más allá de la radio y la televisión. En esta urbe estadounidense Nin acaba de crear la fundación que lleva su nombre, con el objetivo de dar asistencia a los más necesitados en temas relacionados con eventos y servicios gratis que son ofrecidos por diversas organizaciones a personas de escasos recursos.



A través de programas de radio y televisión y de su plataforma digital como bloguera de entretenimiento, Nin ha dirigido su función de comunicadora no sólo a entretener, sino también que ha puesto especial empeño en desarrollar una labor altruista, tanto para los dominicanos radicados en Nueva York y New Jersey, como para los necesitados que viven en República Dominicana.



“Desde niña desarrollé una vocación por ayudar a los demás. Recuerdo que a los 12 años, cuando aún vivía en mi país, fui designada como ayudante de maestra para enseñar a leer y escribir a los otros niños, porque me sentía bien enseñando, siendo éste mi primer trabajo”, declaró la productora y conductora de los programas “Yary a otro nivel” y “A otro nivel radio show”.



Yary Nin, quien cuenta con preparación académica en Mercadeo, en Justicia Criminal (es parte del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, NYPD) y pone a prueba sus conocimientos de maestría en Medios Nacionales e Internacionales, se dio a conocer a través del blog Comeboca.com/net.



La comunicadora ha acumulado una amplia experiencia como conductora, entrevistando a artistas de la talla de Víctor Manuelle, Milly Quezada, Joe Veras, Tony Vega, Grupo Niche, Adalberto Santiago y muchos otros.