Asamblea de profesores decide no levantar el paro

Los profesores de la universidad estatal acordaron ayer no levantar el paro de docencia hasta que no se hagan algunas enmiendas al acuerdo preliminar alcanzado con la mediación del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología -Mescyt- y el mismo sea aprobado por el Consejo Universitario.

En una asamblea extraordinaria celebrada en el Aula Magna y que se extendió por más de tres horas, los maestros asistentes coincidieron en que el documento resultante de la reunión entre la comisión mediadora, el rector y la ministra de Educación Superior es ambiguo, violatorio a la autonomía universitaria y no establece plazos específicos a temas cruciales como el aumento salarial y el saneamiento de la UASD.



Aunque algunos profesores como Pastor de la Rosa, planteaban rechazar el documento en la forma y en el fondo, la mayoría aprobó introducir cambios a la propuesta definiendo que el aumento sea de un 15 por ciento y se produzca en marzo retroactivo a enero y el restante 25 por ciento en junio.



Asimismo, exigieron que se delimite el papel del Meescyt a mero acompañante y se le ponga fecha al saneamiento financiero, gerencial e institucional de la academia, punto que entienden no puede ser negociado.



Tras la votación de más de 436 maestros, el presidente de Faprouasd, Santiago Guillermo, emplazó al Consejo Universitario a reunirse en las próximas 24 horas para conocer los cambios que se le efectuaron al documento.



Dice cambiaron percepción medios



En sus palabras introductorias, Guillermo resaltó que gracias a un recorrido por diferentes medios de comunicación, lograron cambiar la percepción en la opinión pública de que los profesores son unos “traga cheques” y dieron a conocer la verdadera realidad de la universidad.



En tanto, Héctor Sánchez, designado por Faprouasd y 27 asociaciones como coordinador de la comisión de diálogo, dijo que aunque en principio no estaba de acuerdo con el método de lucha escogido por Faprouasd, accedió a participar para impulsar un segundo movimiento renovador a la luz del siglo XXI.



En un encendido discurso, el expresidente del gremio profesoral, resaltó la necesidad del saneamiento de la UASD, la eliminación de cargos superfluos de la nómina, la aplicación de la evaluación por desempeño, el pago presencial bajo supervisión para evitar que personas cobren sin trabajar, el congelamiento de la nómina hasta que finalice el saneamiento, así como la reparación de los baños y la terminación del colegio universitario.

Dice fondos del comedor se usan para campaña

Desde la tribuna, Héctor Sánchez también aprovechó para denunciar que el comedor universitario se ha convertido en un barril sin fondo que sirve comida de mala calidad a los estudiantes, y cuya administración ha servido para financiar los candidatos a rectores.



En cuanto al reclamo para la asignación gradual del 5 por ciento del PIB a la universidad, dijo que primero es necesario sanear la academia para ganar la confianza de la sociedad.