Castillo trabaja para familiarizarse con los Orioles

El receptor dominicano de los Orioles, Welington Castillo, confía en poderse adaptar a su nuevo equipo con facilidad esta primavera pese a que se ausentará del campamento de Baltimore en marzo para participar en el Clásico Mundial de Béisbol. “He estado en contacto con el receptor Caleb Joseph y le he hecho preguntas acerca de cada pícher, porque no conozco a nadie aquí”, dijo Castillo, quien se encuentra con su cuarto equipo desde que empezó la temporada del 2015. “No me va a tomar mucho tiempo porque cuando fui cambiado a Arizona, es parecido a cuando te cambian a otro equipo, no conoces a los píchers y tienes que familiarizarte con ellos de un momento a otro. Siento que me va a ir bien. Todo el mundo aquí sabe lo que tiene que hacer, así que será fácil”.



Castillo, quien será el receptor titular de la selección dominicana para el Clásico, podría ausentarse un máximo de dos semanas y media dependiendo de qué lejos llegue su país en el torneo.



El oriundo de San Isidro dijo que viene entrenando fuerte y que incluso pasó una semana en Puerto Rico trabajando junto con el ex catcher de Grandes Ligas, el boricua José Molina.



Castillo, quien firmó un contrato de un año y US$6 millones con los Orioles durante el invierno, pacto que incluye una opción del jugador para el 2018, reemplazará a Matt Wieters detrás del plato en Baltimore. Aunque tiene mucho por aprender antes de que arranque la temporada regular, Castillo no quiso dejar pasar la oportunidad de representar su país.



“Nos sentimos bendecidos porque la República Dominicana tiene muchos buenos jugadores, pero el Clásico se da una vez cada tres o cuatro años. ¿Quién me garantiza que estaré aún en el béisbol de aquí a tres o cuatro años?”, señaló Castillo. ¿Por qué no ir y tener esa experiencia? “Allí estarán muchos jugadores con los que practico durante el receso de campaña, así que estaré con ellos. Y uno compite contra otros equipos y otros jugadores. Creo que será una buena experiencia”.