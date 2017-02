Don Mattingly valora la amplia experiencia de Edinson Vólquez

El mánager de los Marlins, Don Mattingly, ha dado a entender que el dominicano Edinson Vólquez podría abrir por Miami en el día inaugural el 3 de abril en Washington. Nada es oficial, pero el capataz insinuó que si se basa en la experiencia, Vólquez podría ser el indicado.



“Creo que de los que tenemos en la mira, el que más experiencia tiene y más cosas ha vivido es Edinson”, dijo Mattingly. “No creo que sea preciso que tengamos que designar a uno de ellos como nuestro as”. Vólquez, de 33 años de edad, fue la pieza principal que agregaron este invierno los Marlins, que le dieron al diestro un contrato de dos años y US$22 millones en diciembre. Vólquez fue parte del equipo de los Reales que ganó la Serie Mundial en el 2015 y abrió por Kansas City en el Día Inaugural en el 2016.



Los Marlins no tienen un as definido ahora mismo. Wei-Yin Chen abrió por Miami el Día Inaugural el año pasado.



“Sería una gran oportunidad para mí”, dijo Vólquez al respecto. “Si me eligieran, lo aceptaría. Pero somos cinco aquí que estamos tratando de dar lo mejor para estar en la rotación y ser un primer o segundo abridor. No importa en qué puesto uno lance, hay que pichar cada cinco días. Para mí, es un gran honor estar aquí”.



Vólquez ha registrado foja de 89-79 con efectividad de 4.44 en 259 juegos (252 aperturas) como ligamayorista. El diestro tuvo una campaña del 2016 difícil, ya que finalizó con marca de 10-11 y promedio de carreras limpias de 5.37, pero ha mostrado una gran resistencia en su carrera. En el 2016, hizo 34 aperturas y trabajó 189.1 innings.



“No muchos equipos tienen un as indiscutible”, dijo Mattingly. “Quizás tengan a un lanzador que consideren o califiquen como su número uno.



“Creo que muchos de nuestros píchers son parecidos. Pero Edinson probablemente es quien más experiencia tiene. Es el que más cosas ha experimentado. Ha ganado una Serie Mundial. Ha lanzado en situaciones apremiantes.