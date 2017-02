Fernández: políticos populistas optan por planes inalcanzables

El expresidente Leonel Fernández sostuvo ayer que los políticos populistas tanto de izquierda como de derecha han optado por hacer propuestas inalcanzables para

desacreditar a los que están en el poder.

“El movimiento populista hoy en día tiene que plantearse cosas inalcanzables para desacreditar al que está en el poder”, sostuvo. Dijo que los políticos populistas procuran la radicalización de los sectores al plantearse demandas que sobrepasan la capacidad de la negociación.



“Por eso Trump no dice vamos a aumentar el patrullaje en la frontera porque se hace y ya se resolvió, pero dice vamos a construir un muro para radicalizar; también Bernie Sanders en la campaña dijo que hay que aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora y que el Medicare tiene que ser gratuito para todo el mundo, pero él sabe que eso no es posible y como no es posible radicaliza sus seguidores”, reflexionó Fernández.



Igualmente, puso como ejemplo el nacimiento y crecimiento de Podemos en España. “Era una contestación callejera, que luego se convirtió en un movimiento y finalmente en un partido político, pero lo más interesante es el lenguaje de Podemos, el pueblo contra la casta, y lo tipifica, la élite es la casta, son los privilegiados”, observó.



Según el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), si Podemos continúa con su filosofía de movimiento contestatario nunca llegará al poder. “Yo creo que en la estrategia de Pablo Iglesias está nunca llegar al poder porque llegar al poder es una trampa, y la trampa la vemos en el caso de Syriza en Grecia que en la medida en que se oponía al Gobierno estaba en el corazón del pueblo, pero Syriza llegó al poder y ahora resulta que tuvo que negociar y al negociar se convierte en parte de la élite y ahora al grupo de Syriza en Grecia le llaman los traidores”, explicó.



Explicó que en América Latina el populismo de izquierda emergió frente al neoliberalismo. “El populismo de izquierda comenzó cuestionando el neoliberalismo y el tema se radicaliza con la crisis económica del 2008”, dijo.



De su lado, el economista Rolando Cardera sostuvo que la crisis de la democracia representativa se origina porque la población no se siente bien representada.



Dijo que el sistema de democracia representativa tiene como grandes retos cómo manejar el fenómeno de la información que representan las redes sociales y el fenómeno de la violencia que afecta a los países de América Latina. Dijo que la tarea fundamental de los partidos políticos es interpretar los intereses de la ciudadanía.

Expertos reflexionaron sobre el populismo

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) organizó el coloquio “Crisis y desafíos de la democracia representativa”, que inició el pasado martes y concluyó ayer. En el evento participaron especialistas internacionales como Ernesto Ottone, José Luis Machinea y René Antonio Mayorga. Del país participaron Marcos Villamán, Marco Herrera y Laura Faxas, todos del Instituto Global de Funglode.