“La educación es mi gran pasión”

Jaqueline Malagón, desde muy niña, supo aquilatar el valor de contar con una sólida educación, que acompañada de una formación moral, basada en valores éticos y cristianos, eran las herramientas indispensables para caminar por cualquier terreno. En el aspecto personal, la devoción a Dios la hacen una persona cálida, cercana, solidaria, empática, que se da a querer por aquellos que le rodean.



En el ámbito profesional, su trayectoria de más de 58 años dedicados a aportar al sector educativo nacional habla por sí sola. Como ministra de Educación, contribuyó a elevar la calidad de los docentes y junto a su equipo de asesores, congresistas, empresarios y personalidades ligadas al sector educativo se embarcó en la reforma de la Ley de Educación, en la cual, entre otras conquistas, se estableció el cuatro por ciento, que en la actualidad ha sido responsable de toda una revolución en el sistema educativo dominicano.



En esta entrevista Jacqueline expresa el altísimo honor que ha significado en lo personal y profesional trabajar para fortalecer y mejorar la calidad de los docentes, para así garantizar la formación de profesionales capacitados, con mayores oportunidades de desarrollarse en sus áreas de trabajo.



1. Una dama de Santiago

Nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 20 de febrero de 1941, es decir, que estoy a punto de cumplir 76 años, muy bien vividos, con más luces que sombras. Vengo de un hogar muy estable, unos padres muy amorosos, que se sacrificaron mucho por mi educación; y unos años después llegó mi hermana Elly, y a las dos nos brindaron, no solo la mejor educación, sino la mejor formación. Nuestro hogar fue un hogar cristiano. Mi educación fue católica tanto en la primaria como en la escuela secundaria y la universitaria en los Estados Unidos. Esa formación católica hizo muy fuerte los principios de la iglesia y la fe que dominan mi vida, en cuanto al culto que le brindo a Jesús y su madre María, de la que soy muy devota.



2. Una dama de Santiago

Mis padres, Héctor Malagón y María Teresa Luna de Malagón, tuvieron una relación muy estable. Ellos estaban tan concentrados en que los principios y la moral gobernaran mi vida, que eso me marcó para siempre... y estar acompañada de una educación escolar con monjas ratificó el deseo de mis padres de que esa formación moral me distinguiera a través de la vida. Creo que el pasado sirve para forjar el presente y el presente sirve para tú determinar lo que quieres en el futuro. Lo que uno hace en el presente es construir su futuro.



3. Amistosa

Mi infancia y mi adolescencia fueron muy felices. Era una persona muy amigable. Mis mejores amigos eran varones. Vinimos a vivir a la ciudad de Santo Domingo, entonces Ciudad Trujillo, en el año 1954, y en el colegio Santo Domingo conocí a un grupo de muchachas, a una de ellas la conocía desde Santiago, que hoy, 60 y pico de años después son mis hermanas y nos comunicamos todos los días. Tenemos un grupo de siete u ocho, una murió de cáncer, pero las que estamos en este mundo apreciamos y valoramos mucho nuestra relación, que más que una amistad es una hermandad. A lo largo de mi vida he hecho muy buenas amistades.



4. Buena estudiante

En la escuela fui muy buena estudiante. Me gradué con honores, tanto en la escuela secundaria, como en la universidad. Eso hizo que mi compromiso para mantener la calidad de mis estudios fuera muy fuerte, para asegurarme de que cuando fuera profesional, fuera una buena profesional. En la secundaria se afianzó mi amor por las Matemáticas. Tú sabes que las Matemáticas son las que te ayudan a determinar la razón y la lógica. Esa es su función principal. Tanto en Matemáticas como en Lengua Española tuve las mejores maestras que había en el país. Me enseñaron a escribir.



5. Un buen ejercicio

Siempre la gente me dice que yo escribo bien, y les digo que cuando yo era una niña, cada vez que llegaba a la casa del colegio, mi padre siempre me esperaba en la galería y me decía: “Busca el periódico elCaribe”, yo dejaba los libros, buscaba el periódico elCaribe y regresaba donde papi. Él me decía que leyera el editorial, yo lo leía y después me decía que lo copiara. Así comenzaba a realizar mis tareas. Ese ejercicio me enseñó a escribir correctamente. A la fecha es algo que me sirve de mucho. Otra cosa en la creo mucho es en la formación de los maestros. Pienso que lo más importante es contar con maestros bien preparados.



6. Las sombras

Al principio de la conversación, te dije que mi vida ha sido de más luces que sombras. Entre esas sombras puedo citar el fracaso en mi matrimonio, que me casé sumamente enamorada y tuve cuatro hijos, que son el amor de mi vida, mi adoración después de Dios. Esto así porque yo vengo de un hogar muy estable, donde nunca se oyó hablar de divorcio. Tomar la decisión de divorciarme, fue un paso sumamente difícil, angustioso y doloroso para mí. Lo sentí como que era un fracaso. Mi matrimonio no pudo seguir, pero ya tenía lo más preciado y valioso: Mis cuatro hijos.



7. Buenos maestros

De todos mis hijos he aprendido mucho. Las dos hembras mayores son maestras. La mayor de todas, tiene más de 30 años trabajando en la educación preescolar y enseña en el Colegio Carol Morgan. Ella me ha enseñado, a pesar de que yo tengo 58 años trabajando en educación, el valor de la educación preescolar. Gracias a ella he conocido lo compleja y valiosa que es la educación preescolar. La segunda estudió Administración Pública en Estados Unidos y después estudió Negocios, luego se fue a París a realizar una especialidad. Más tarde hizo una maestría en Gerencia de Procesos, y finalmente acabó siendo educadora. Hoy en día enseña en California. Ella me mantiene a la vanguardia con los últimos avances de la educación, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. De los varones, el mayor es técnico en tecnología, vive en Tampa, Florida, y el menor vive en el país, es administrador de negocios y ha realizado especialidades en Mercadotecnia. Aquí solo viven la mayor y el más pequeño. Disfruto mucho que vengan con mis nietos.



8. Regalos insuperables

Mis nietos son muy cariñosos. Los dos más pequeños, que viven en California, dicen los más grandes que yo tengo debilidad con ellos, pero la verdad es que soy débil con todos. Todos tienen mucha comunicación conmigo. Tengo la suerte de que mis hijos son católicos, son muchachos muy morales que valoran mucho la unión de familia. Se trata de este medalloncito que tengo en mi cuello. En la parte trasera dice: “Nuestra familia está unida por el amor” y en la parte delantera, en miniatura, tiene los nombres de cuatro de mis nietos. Cuando ellos vinieron con este regalo, cuando yo cumplí 75 años. Me puse loca de contenta y no me lo he quitado nunca. Otro regalo es un manto que está en la sala de la casa, y que tiene los nombres de mis diez nietos, ellos me dijeron: “Mamá cuando tú veas esto, sabes que te queremos”. Esa fue una idea de mi hija mayor, cuando yo cumplí 60 años.



9. Grandes amores

Mi familia es mi gran pasión personal y la educación es mi gran pasión profesional. Estudie Educación y Psicología, pero mi especialidad está en la educación. Yo estudié Administración de la Educación, hice un diplomado en la Universidad de Harvard, en Administración de la Educación. También realicé un diplomado en Gerencia para Senior. Entre uno y otro, tuve la suerte de que la Agencia para el Desarrollo Internacional AID, me becaba prácticamente todos los años para hacer cursos cortos en universidades americanas. Lo que más me apasiona es la dirección y la administración educativa, de los niveles primarios, secundarios y universitarios.



10. El 4 por ciento

Recuerdo que Rafael Santos fue el que me dio la idea de que debíamos modificar la Ley de Educación, y yo le dije que le plantearía su sugerencia al Presidente Balaguer. Antes de ir con el Presidente, me reuní con los asesores y les dije la idea que había tenido Rafael Santos y les dije que yo creía que era bueno. Fui donde el Presidente Balaguer y le hablé, primero de las maravillas de su Ley de Educación y lo que había significado para el sistema educativo, pero que yo creía que casi 50 años después, era necesario revisar la ley y fortalecerla. Él me respondió: “Haga lo que usted crea”. Me sentí con luz verde. Convoqué al Consejo de Asesores y creamos una comisión de hasta 40 personas de diferentes áreas. De ahí nació el 4 por ciento, de esos trabajos. Eso fue en 1995, y en 1997 el Congreso apoyó a unanimidad la ley que nosotros habíamos redactado entre todos. Recuerdo que lo malo de esa posición fue una sola vez que la ADP amenazó con hacer una huelga y Dios me dio la fuerza y el apoyo de mis asesores. Yo tenía un consejo de asesores fabulosos y las grandes cosas que resultaron de esa gestión fueron socializadas con ese grupo de asesores. Esa fue una gestión de éxitos, pero cuando la ADP anunció esa huelga, yo me envalentoné y me fui al local de la ADP y hablé muy fuertemente sobre el daño que les hacían a los niños, a la educación y al país parando las clases, y fue un éxito porque la huelga no se dio. Estoy totalmente en contra de las huelgas.

“Educar es enseñar a vivir mejor”

“Fui ministra de Educación entre 1991 y 1995. Hay algo muy curioso, no llegué al Ministerio trabajando en la escuela pública, ni trabajando en el sector público. Llegué al Ministerio como consecuencia de una crisis que hubo en el año 1991, con una huelga que duró cerca de tres meses y el Presidente Balaguer había nombrado una comisión para que evaluara la situación y le ofreciera posibles soluciones. Yo trabajé con esa comisión, que estaba integrada por los mejores educadores del país y varios empresarios, gente de la ADP y Agripino Núñez. Ya yo había escuchado rumores de que querían que yo fuera al Ministerio de Educación y yo le dije a monseñor y a los más cercanos a mí, que yo no estaba preparada para el Ministerio de Educación, porque yo no conocía la escuela pública. Aun así ellos hablaron con el Presidente Balaguer para que me designara. Yo estaba en Centroamérica y me llamaron para decirme que había un decreto designándome Secretaria de Educación y que el presidente quería hablar conmigo. Vine y le dije que yo ponía tres condiciones para aceptar el cargo. Esas tres condiciones eran: seguir en mi posición de directora ejecutiva de Apec y de Educa, seguir como consultora de instituciones internacionales y que la jefa de Educación era yo. Ahí estuve casi cuatro años, de los cuales guardo muy gratos recuerdos. Hay una frase que creamos cuando yo era secretaria, para promover la educación y la conciencia nacional sobre la importancia de la educación, que fue: “Educar es enseñar a vivir mejor”. Esa frase prendió en la gente, al punto que cuando voy a cualquier pueblo, todavía algunos maestros me la repiten. Creo que la mejor manera de tener una vida digna, de progresar y tú ser alguien para tu familia y para tu país, es educándote. Por eso la educación es mi gran pasión. Llevo en ella 58 años, en los que no recuerdo haberme sentido fracasada, ni arrepentida”.

Asesora

He trabajo proyectos con el gobierno y con el sector privado. Actualmente soy la asesora de la Dirección General de Infotep, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Administración Pública.

Solicitud

Al Ministerio de Administración Pública, llegué porque fui la primera mujer que presidió el Premio Nacional a la Calidad, y el ministro, Ramón Ventura Camejo, me pidió que entrara como asesora.

Labor

Trabajé 35 años en APEC, de donde me jubilé en el año 2000. Tuve unos problemas de salud que los resolví en un par de años”.

Experiencia

Cuando Ligia Amada y Milagros Ortiz Bosch fueron ministras, trabajé en varias comisiones, y por eso, el PLD me pidió que trabajara con ellos”.

El tiempo

El pasado sirve para forjar el presente y el presente sirve para tú determinar lo que quieres en el futuro. El presente es para construir el futuro”.

En Educación

Lo malo de esa posición fue una sola vez que la ADP amenazó con hacer una huelga, pero Dios me dio la fuerza y el apoyo de mis asesores”.