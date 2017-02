Los disfraces más costosos del carnaval dominicano

El carnaval es la fiesta popular que, por su colorido, alegría y contenido cultural, año tras año mueve a miles de personas de todos los extractos sociales a nivel nacional. Pero, esta actividad no solo agita esa cantidad de público, también a cientos de comparsas y grupos carnavalescos que invierten miles de pesos en la confección de sus disfraces, sin importar su estatus económico.



Para la elaboración de los trajes, cada integrante de un grupo o una comparsa realiza una inversión entre los cinco mil a los ochenta mil pesos, dependiendo de los diseños y los materiales que utilicen. Para los mismos, realizan autogestión o buscan financiamientos en empresas, políticos y reciben la contribución de la institución comercializadora del carnaval.



Pese a que la mayoría de los participantes en esta fiesta cultural son de escasos recursos económicos, tienen la ventaja de que cuentan con un año completo para ahorrar y elaborar sus trajes, y de esta manera poder mantener en pie su tradición. “Eso les permite hacer autogestión en sus comunidades, piden ayuda de los líderes políticos o a algún empresario. Básicamente, su ingenio personal y su sacrificio es lo que va a hacer que ellos puedan costear esa magia que les provoca la tradición a ellos como portadores”, manifestó Ramón Lachapell, director nacional del carnaval.



Costos



Entre los disfraces más caros, por sus detalles, diseños y materiales que utilizan, están los de Los Brujos de San Juan, Los Broncos de La Vega y Los Lechones de Santiago.

Los precios de los trajes del grupo Los Broncos de La Vega, oscilan, entre los 22,000 a los 26,000 pesos, en un año de bajo costo, y de 30,000 a 35,000 un año de alto costo.



“Los miembros deben hacer aportes parciales y antes de hacer la entrega deben estar saldos. El Grupo los Broncos, para aquellos que se disfrazan de manera ininterrumpida, les otorga un pequeño bono de reconocimiento que abarata el costo del disfraz. Al igual que aquellos que pagan el disfraz de forma inmediata se les otorga un descuento del mismo”, informó el presidente de ese grupo, Matín Duquela.



Sostuvo que siempre buscan hacer disfraces que impacten y que no sean costosos, por lo que apelan a la creatividad para el menor costo posible.



“Antes de elegir la temática del disfraz se debe determinar el costo que debe tener, tratando de intercalar un disfraz más costoso con otro menos costoso. Esto para no cargar a los integrantes, que la mayoría son personas de clase media y están haciendo un sacrificio muy grande para participar. En base a ese parámetro aprobamos el diseño”, agregó.



En tanto que, entre el grupo de Los Lechones la inversión de los disfraces varía entre los dos mil pesos hasta los 35 mil, debido a que esta representación se divide por grupos, desde personajes de creaciones individuales, que para su elaboración utiliza ropas viejas para reciclarlas, hasta las comparsas, tanto las tradicionales (más simples) como de fantasía (muy elaborados). Estos últimos invierten más dinero porque los trajes son más elaborados. “Si calculas 25 mil o 35 mil pesos por cada disfraz y cada grupo tiene, por ejemplo, 15 personas, ya puedes tener una idea del costo”, calculó el expresidente del Movimiento Santiago en Carnaval, Máximo Zapata.



Del grupo Los Lechones, el disfraz de Los Reyes de Pueblo Nuevo son los que salen más costosos, solo en la careta invierten hasta 25 mil pesos, debido a los materiales y el diseño que se emplea en ellos.



“La decoración es en tela, fantasía y lentejuelas y otros tipos de materiales que se les anexa a la parte decorativa de la trompa de la careta. A partir de ahí, para los disfraces se utilizan telas cuyo precio oscilan entre los 1200 y 1,500 pesos la yarda, al final de terminar la parte decorada, el disfraz completo, cada disfraz con su careta, tiene un costo de 50 mil pesos, es el costo que tiene el disfraz completo”, detalló Luis Germán Collado, miembro de la Federación de Lechones de Santiago (Felecsa).



Al igual que los demás grupos, Los Reyes también son beneficiados de la institución comercializadora del carnaval, buscan el patrocino de empresas y durante todo el año pagan cuotas para completar el monto total.



Mientras que el traje que les da vida a los grupos galardonados del Desfile Nacional del Carnaval, Los Bacases y Diablos de San Juan, estos últimos ganadores del Gran Premio de Carnaval el pasado año, puede llegar a costar hasta 80 mil pesos.



“Incluyendo trabajo, la mano de obra, diseño, sastre y todo eso, estaríamos hablando de algunos 80 mil pesos”, informó Carlos David Solís Ramírez, presidente de Los Diablos Bacases de San Juan de la Maguana. Explicó que el monto es elevado porque utilizan caretas gigantescas denominadas marotes, debido a la altura de la misma, que no se utiliza en el rostro, sino por encima de la cabeza, para lo cual utilizan mochilas y varillas para montarlas. Solo la careta puede pesar alrededor de 120 libras.



Un premio que ayuda



Las comparsas ganadoras en cada uno de los desfiles de las provincias y municipios son las que califican para disputarse los primeros tres lugares del desfile nacional. Estas deberán aportar una cuota de A y B, es decir, alimentos, bebidas y transporte, debido a que el montaje de esta actividad representa una inversión cuantiosa.



De acuerdo con el último censo de la Dirección Nacional de Carnaval, 142 representaciones provinciales y municipales se están preparando para participar en el Desfile Nacional de Carnaval, pautado para el próximo mes de marzo, en la avenida George Washington, del Distrito Nacional, donde además competirán por los más de dos millones de pesos que serán entregados a los ganadores

Reconocidos

Los Diablos de San Juan fueron galardonados el pasado año con el Gran Premio del Desfile Nacional de Carnaval.