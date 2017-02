Tyronn Lue, coach de los Cavaliers de Cleveland en la NBA, no ha podido cumplir con los planes de reducir los minutos en cancha de LeBron James. Poco más de un mes atrás el técnico había dicho que tenía en planes de reducir a 32 o 33 los minutos de su súper estrella, pero en la actualidad LeBron es colíder en minutos jugados junto a Karl Lowry, de los Raptors de Toronto.



La diferencia es que LeBron tiene 32 años y Lowry cuenta con 28.



Este tema es preocupante, especialmente cuando los Cavaliers estarán sin Kevin Love, uno de sus tres astros, por las próximas seis semanas. Los reportes dan cuenta que Love regresará cuando resten entre nueve y diez partidos de la temporada regular.



LeBron promedia 37.6 minutos por encuentro y hasta ayer había jugado unos 1,920 en 51 partidos. Esa cifra es la segunda mayor cantidad en la NBA, únicamente superada por los 2,071 del propio Lowry.



Estos 37.6 minutos por noche son justamente dos minutos menos que la cantidad que promedió James durante la temporada pasada, cuando todos notaron que hubo una clara administración de juego en la temporada regular después que se presentó en la postemporada, incluida la final, de manera formidable. Lou recibe un constante asedio de la prensa por este tema y está claro que se justifica una vez cuando es preguntado al respecto. Durante el triunfo de Cleveland sobre Minnesota el martes pasado cuando LeBron jugó 39.30 segundos, Lou se molestó con un reportero que habló de 40 minutos y no 39.30 como en realidad fue.



El coach dijo: “Escribe lo que tú quieras”. “Si tú tuvieras una máquina como él (LeBron) también la montarías. Además él está a punto de recibir siete u ocho días libres”.



Esa respuesta me hace pensar que ciertamente el estratega de Cleveland está presionado y que además sabe que no tiene forma de reducir los minutos de LeBron, especialmente sin Love y sin JR Smith.



LeBron es una máquina, es verdad. Sin embargo, ya no suele ser un muchacho de veinte y tantos años. El receso del Juego de Estrellas está ahí, pero qué sucederá en los restantes 28 partidos de la contienda regular. LeBron necesita ayuda y Lou debe buscar la forma de proporcionarla.