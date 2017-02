Piden volver a 4 rondas en el draft de nativos

Durante la reunión del martes pasado en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) no solo se trató el tema del inicio más temprano del torneo invernal y la posible disminución de los juegos de temporada regular para aumentar el calendario del Round Robin.



Una fuente le dijo a elCaribe que uno de los seis equipos que conforman la Lidom presentó una propuesta de manera extraoficial de aumentar de tres a cuatro las rondas de escogencia en el draft de nativos, además de poner un límite de 75 a las reservas de las franquicias. El equipo en cuestión no presentó nada por escrito, pero se espera que para la próxima reunión de Lidom, pautada para el próximo día 28 de febrero, formule su propuesta de manera oficial. “Ellos basan su propuesta en no perder peloteros en enero cuando cada vez hay menos jugadores disponibles”, sostuvo la fuente. “Ellos entienden que no se evaluó lo suficiente el cambio de cuatro a tres jugadores”.



El draft de jugadores nativos se hacía a cuatro rondas desde su creación (2010-11) hasta la temporada 2015-16, pero antes del inicio de la contienda 2016-17 se decidió bajarlo a tres rounds. El staff de operaciones , siempre según la fuente, “entiende que el torneo se debilitó mucho este año por este asunto”. El mismo conjunto también pedirá de manera oficial que haya un límite de 75 jugadores en las reservas de las organizaciones, que actualmente no tienen una cantidad tope de protegidos. -elCaribe supo que el combinado que más tiene peloteros en su reserva cuenta con 180. “Con eso ellos buscan dinamizar la liga con cambios y movimientos de peloteros”, dijo la fuente. “Lo que ellos (los proponentes) piensan es que así, si un pelotero no cabe en un equipo puede ser objeto de cambio. Buscan que se movilice la liga sin necesidad de que haya agencia libre”. Aunque no entró en detalles, el director de operaciones de Lidom, Jorge Torres, confirmó dicha especie durante su intervención de ayer en el programa radial Mañana Deportiva de CDN Radio.



Propuesta de calendario



El propio Torres confirmó que entre las propuestas de calendario para la temporada próxima existe una que inicia el torneo el día 12 de octubre y lo concluye en enero 25. “Nosotros vamos a presentar un proyecto de calendario donde la temporada culmine el 25 de enero”, apuntó. “Vamos a trabajar en esta semana ese y otro calendario a los fines de revisarlos y luego hacer la presentación debida. Para mí lo oficial es cuando el calendario se firma, lo digo porque nosotros siempre presentamos tres y cuatro proyectos de calendario con diferentes fechas. Sí, existe la intención de que comience el 12 de octubre y termine el 25 de enero. Ya veremos cuando se presenten los cambios que los propios equipos soliciten”. Torres dejó claro que la cantidad de partidos en la Serie Final no sufrirá variación, aunque admitió que se estudia la posibilidad de acortar el calendario en la ronda regular y subir la cifra de juegos en el Round Robin. “Sí, esa es la intención”, afirmó. “Esa fue la primera propuesta y vamos a trabajar con eso”.