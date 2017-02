Politólogo dice redes son señal de democracia y “una cloaca”

El politólogo Ernesto Ottone sostuvo ayer que en la actualidad las redes sociales tienen la doble condición de representar la expansión democrática y al mismo tiempo “son una cloaca”. “Las posibilidades de las redes sociales son un gran momento de expansión democrática y a la vez son una cloaca, son las dos cosas. Son bien y son también el crimen, son la destrucción de instituciones y la conformación de instituciones y no podemos situar a las redes solo como un momento de expansión democrática”, dijo.



Ottone señaló que es necesario hacer que el descontrol que existe en la era de la información se sujete a las reglas de la democracia. “Se trata de hacer entrar este caballo desbocado a la era de la información, que se adapte a las reglas democráticas, pero para eso la democracia tiene que adaptarse también al desarrollo, no puede quedar como algo de lado, por lo que se trata de una readecuación de la institucionalidad democrática”, expresó.



Al exponer en la conclusión del coloquio “Crisis y desafíos de la democracia representativa”, el especialista dijo que el auge de la antipolítica es producto de la crisis de los partidos y la democracia representativa. Sostuvo que el camino a la readecuación de la democracia está lleno de incertidumbre porque no se sabe cómo será y es difícil imaginarse la democracia sin partidos políticos.



Dijo que en el proceso de deterioro de los partidos juega un papel importante la percepción que se tiene sobre sus actores. “Por ejemplo, en una encuesta les preguntan a los ciudadanos ¿usted cree que los políticos son corruptos? El 86% responde que sí; después le preguntan ¿a usted le ha pasado que ha sufrido un acto de corrupción en el sistema político? Y responden, no ninguno; luego se le pregunta ¿usted conoce a alguien que haya cometido un acto de corrupción en el sistema político? 1% o 2% contesta que sí”, expresó.