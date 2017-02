José Ramírez madrugó en el entrenamiento primaveral de Cleveland. Viene de su mejor campaña en tres años en las Mayores y para superarla o sacarle copia, el dominicano sabe que solo existe una vía: trabajar más que nunca. “Vine temprano para acá porque quiero ser mejor que el año pasado”, dijo el nativo de Baní a elCaribe por la vía telefónica desde Goodyear, Arizona, donde está la base de práctica de los campeones de la Liga Americana.



“Tengo que trabajar en todo y demostrar que puedo superar el 2016, que fue un buen año para mí, para el equipo, pero ya eso pasó y ahora hay que volver a darlo todo”, señala Ramírez, quien se desempeña en varias posiciones (paradas cortas, segunda y tercera).



Ramírez aspira a la consistencia y espera no repetir varios momentos en los que su ofensiva tuvo una baja que entiende fue considerable.



Meses difíciles



Su promedio en la campaña de 2016 fue de .312 con 11 jonrones y 46 dobles. Remolcó 76 carreras, anotó 84 carreras y pegó 176 imparables en 565 turnos. Su porcentaje de embasarse fue de .363.



Ramírez quisiera evitar meses como junio y julio, cuando sus promedios de bateo fueron .273 y .287, respectivamente, y no estuvo en las bases lo suficiente, especialmente en junio, cuando fue de .308, uno muy bajo para un jugador que no es de poder.



“Esos malos momentos sacan a cualquiera de ritmo y tengo mi mente en prepararme fuerte para no caer en eso”, dijo. El criollo, que está con su familia en Arizona, le dio mucho crédito al dirigente Terry Francona por lo que ha significado en su carrera.



“Él me ha dado confianza, me ha ayudado mucho en mi juego y en esos momentos en los que las cosas no salen bien”, dijo Ramírez, quien debutó en 2013 en Grandes Ligas con los Indios.

“Nunca dije que no para ir al Clásico Mundial”

Ramírez aprovechó la entrevista para hacer una aclaración. “Leí por ahí que yo dije que no podía asistir al Clásico, pues que se sepa que nunca dije que no para ir al Clásico Mundial. Eso no salió de mi boca. Tampoco fui invitado”, señaló. Al jugador de 24 años le hubiese gustado representar a su país en la justa. “Pero le deseo lo mejor al equipo y espero repitan la corona”, dijo.