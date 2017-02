El Real Madrid y el Bayern se imponen

16/02/2017 12:00 AM - Agencia AP

MADRID. El campeón defensor Real Madrid se recuperó de un susto inicial para vencer ayer 3-1 al Napoli y mantenerse rumbo a su séptima aparición consecutiva en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Karim Benzema, Toni Kroos y Casemiro marcaron por el Madrid luego de que Lorenzo Insigne pusiera al frente al Napoli con un extraordinario tanto a menos de 10 minutos de iniciado el juego de ida de los octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.



El atacante italiano marcó desde muy fuera del área, al tomar mal parado al portero costarricense Keylor Navas. Sin embargo, los visitantes no pudieron mantener la ventaja ante un Madrid que dio una de sus mejores actuaciones en varias semanas.



“Hicimos un gran partido, no sé si el mejor”, dijo el técnico Zinedine Zidane. “Hicimos un gran inicio y la pena fue el gol encajado. Rectificamos pronto, marcamos y estoy contento con el resultado; es un resultado lógico. El marcador da igual. Tienes que ir allí a hacer otro partido. Será difícil y habrá que sufrir. La eliminatoria no está sentenciada”.



El Madrid, que ganó su onceava Champions la campaña anterior, alargó su marcha de juegos como local sin conocer la derrota en el torneo europeo a 12 encuentros. El juego de vuelta se disputará el 7 de marzo en Nápoles.



Con el legendario argentino Diego Armando Maradona apoyando desde la tribuna, y con el aliento de casi 5.000 seguidores, el Napoli tuvo un inicio perfecto al ponerse al frente a los ocho minutos.



En otro partido de ida por los octavos de final, el Bayern Munich acalló las críticas con una fulminante goleada de 5-1 sobre el Arsenal en el duelo de ida para ponerse con un pie en la siguiente fase.



Thiago Alcántara marcó un doblete en una actuación soberbia, mientras que Arjen Robben, Robert Lewandowski y el sustituto Thomas Muller cerraron la cuenta. El Arsenal ahora enfrenta una tarea casi insuperable durante el encuentro de vuelta a disputarse el 7 de marzo, pese a que el chileno Alexis Sánchez marcó el gol del empate temporal en la primera mitad.



“Es una muy, muy buena posición”, reconoció el capitán del Bayern, Philipp Lahm con una sonrisa. “Debería ser suficiente”.