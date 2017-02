Tratamiento láser, una solución efectiva para las estrías

16/02/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

El éxito en el mejoramiento de la apariencia de las estrías, con el tratamiento de láser, dependerá de la extensión de la piel, su profundidad de ruptura, color y tiempo de aparición.



Las estrías son atrofias lineales en la piel de color blanquecino o rojizo, producidas por un aumento o estiramiento repentino de la dermis, como sucede en el embarazo, en la pubertad (cuando comienza a desarrollarse en las caderas, los glúteos y las mamas), y en entrenamientos para aumentar la masa muscular; en este proceso, se rompen fibras de tejido conjuntivo y este rompimiento se evidencia a través de la piel. El color rojo evidencia que aún existe riego en la dermis, y cuando pasan a una etapa cicatricial, pues se ven nacaradas o blanca, explica la especialista en medicina estética, Priscilla Aponte.



Para estas atrofias cutáneas, Aponte sostiene que existen varios tratamientos que prometen mejorar su aspecto, no obstante, solamente el tratamiento láser es capaz de producir una regeneración efectiva de estas fibras dañadas. En el inicio de este proceso, Aponte aclara que es necesaria una evaluación previa, donde se especifique, de acuerdo a cada caso en particular, el pronóstico del tratamiento.



“Con la tecnología láser podemos producir un daño controlado, eliminando suavemente la piel para que haya una regeneración y mejoría visible desde la primera sesión”, explica la especialista. Aponte asegura que el procedimiento láser puede tratar tanto las estrías rojas como las blancas, sin embargo, hay que tomar en cuenta varios factores para predecir la mejoría de las mismas, como son: la extensión, la profundidad de la ruptura, el color y el tiempo de aparición.



Aunque en la mayoría de los casos la eliminación de las estrías con láser es eficaz, el éxito va a depender de la prevalencia y de la antigüedad que tengan éstas. Con frecuencia, a los pacientes con estrías jóvenes en varias sesiones de tratamiento se les pueden llegar a eliminar por completo. En los casos más graves, solo se podrá reducir la notoriedad de este daño en la piel. “Podemos decir que, en promedio, unas seis a ocho sesiones de láser pueden lograr de un 70 a 90 por ciento de recuperación”. El paciente comienza a ver los resultados luego de un mes de realizado el tratamiento. Estas se realizan cada mes, y es necesario el uso de cremas especializadas entre una sesión y otra, señala Aponte.



Recuperación



Inmediatamente después de la eliminación de las estrías con láser, el área afectada quedará roja y sensible. Esto se debe a que las capas de piel con cicatrices se habrán eliminado y comenzará la regeneración.