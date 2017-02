Ballenas jorobadas ya están aquí

Samaná. Aunque muchas personas entienden que las ballenas jorobadas llegan cada año a las tibias aguas dominicanas, específicamente a la Bahía de Samaná, solo a aparearse, la realidad es que esos mamíferos marinos también vienen al territorio nacional a parir. Más de 250 ballenas jorobadas son recibidas anualmente en este observatorio. Pertenecen a la población Atlántico Norte y viajan desde las costas norestes de Estados Unidos, Canadá, Islandia, Groenlandia y Noruega.



“Las ballenas jorobadas tienen una especie de memoria materna, por lo que todos los ballenatos (ballenas bebés) de las ballenas que se reproduzcan aquí se van a alimentar en la misma zona donde se alimenta la madre y también se va a reproducir aquí, eso permite que cada zona, tanto de alimentación, como de reproducción, tenga sus mismas ballenas todo el tiempo”, explicó Ileana González, veterinaria y guía de la zona.



Las ballenas empiezan a llegar al país en diciembre y cuando sus crías ya están listas para el viaje, de abril a marzo, emigran hacia otros territorios.



Los ballenatos corren el riesgo de ser atacados por depredadores marinos, por lo que algunos no podrían llegar a su destino.



Mientras estos mamíferos están en aguas dominicanas, se habla de un período de por los menos tres meses, no se alimentan porque ese ambiente no cuenta con las especies, ni la cantidad de comida que necesitan. Solo los ballenatos se alimentan debido a que son amamantados por sus madres. Consumen diariamente el equivalente a 800 biberones de leche y podrían aumentar hasta 100 libras diariamente.



Sin embargo, las ballenas no están solas en ese avistamiento debido que en ese lugar se puede encontrar hasta 16 especies diferentes de mamíferos, como los delfines, ballenas pilotos, cachalotes, manatíes, entre otras.

El avistamiento es en cuatro áreas

Medio Ambiente informó que este avistamiento está conformado por cuatro áreas, como la Bahía de Samaná, el Banco de la Plata, el Banco de la Navidad y el Banco del Pañuelo, los cuales forman una superficie de unos 38 mil kilómetros cuadrados. El horario de observación de las ballenas es toda la semana desde las 7:00 u 8:00 de la mañana, hasta las 5:00 de la tarde.