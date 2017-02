Claras diferencias entre Stephen Curry y su patrocinador

El conflicto entre Stephen Curry y la empresa Under Armour podría culminar o proseguir. Pero ha dejado claro un hecho: En una era de polarización política, se ha vuelto más complicada la dinámica entre deportistas famosos y patrocinadores. Una figura tan prominente como Curry tiene una gran influencia, y puede ahora llamar a cuentas a una compañía por sus posturas sobre temas políticos y sociales. El tiempo dirá si Curry o algún otro atleta se juega su último naipe y cancela un contrato de patrocinio.



“Es fácil decirlo y difícil hacerlo”, opinó Christopher R. Chase, socio del despacho de abogados Frankfurt Kurnit Kleyn & Seltz, que se enfoca en aspectos legales de grandes campañas de “marketing” en el deporte. “Sí, Steph Curry puede rescindir el contrato mañana si este le da esta posibilidad, y obtendría un nuevo convenio por ser quien es. Pero este nuevo acuerdo no sería tan bueno. Para Nike, él podría ser uno entre 20 basquetbolistas, y no el principal”.



Los dimes y diretes entre Curry y el director general de Under Armour, Kevin Plank, llegaron a su segunda semana y podrían prolongarse hasta el Juego de Estrellas de la NBA del domingo. Plank consideró que el presidente Donald Trump es “un verdadero activo para el país”. Curry rechazó esa idea y sugirió que no dudará en dar por terminados contratos con empresas que no reflejen sus valores.



Poco después, Plank emitió un comunicado en que buscó apagar la controversia —lo último que necesita Under Armour en medio de una lentificación en el crecimiento de sus ventas y un retroceso en el precio de sus acciones-. El miércoles, el ejecutivo publicó un anuncio a plana completa en The Baltimore Sun. “La empresa apoya la igualdad de derechos y la creación de trabajos y cree que la inmigración es una fuente de fuerza, diversidad e innovación para las empresas en Estados Unidos que hacen negocios con todo el mundo”, escribió.