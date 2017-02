Delgado deja sentir su fuerza en la NCAA

SOUTH ORANGE, N.J. Ángel Delgado, de Seton Hall, debe ser uno de los jugadores más pasados por alto en el baloncesto universitario. El jugador dominicano de tercer año y de 6’-10” de estatura no está en el grupo de los mejores centros de la nación y tampoco está dentro de los mejores delanteros de poder.



Todo lo que hace es encabezar el baloncesto universitario en rebotes con un promedio de 13.2 por partido, mientras que ha logrado doble-doble en 18 de sus últimos 19 encuentros.



El último fue el miércoles en la noche, cuando tuvo 17 puntos e igual cantidad de rebotes en la victoria de su equipo, los Piratas, 87-81 sobre Creighton, clasificada número.



“Si ellos piensan que no puedo ser uno de los mejores centros en la nación, esa es su opinión”, dijo Delgado, quien promedia 15.2 puntos por partido. “Pero en mi opinión, soy el mejor centro del país. Es mi opinión. Así es que pienso y así es que siempre pensaré. No me importa si me dicen que estoy dentro de los mejores 50 o 100. En mi opinión soy el mejor centro del país o el mejor delantero”.



Trabajó duro



Tras casi promediar doble-doble en puntos y rebotes en sus primeras dos campañas, Delgado trabajó duro en la pasada temporada muerta. Jugó en un torneo representando a su país y luego se fajó en el gimnasio. Aumentó 15 libras de músculo (pesa 240) y trabajó en su tiro.



Las estadísticas de Delgado en su Conferencia son mucho mejor que sus individuales. Promedia 15.6 puntos y 14.5 rebotes por encuentro. Sus dos mejores fueron a mediados de enero cuando tuvo 21 puntos y 20 rebotes contra Saint John´s y después 12 puntos y 22 rebotes contra Butler. “Él ha trabajado duro para desarrollarse”, dijo su dirigente, Kevin Willard. “Ahora tiene más edad y ha aprendido a jugar en muchos aspectos”, agregó su entrenador.

Su meta inmediata es ayudar a Seton Hall

Delgado entiende que podría recibir llamadas desde la NBA después de la campaña, pero no piensa en eso por ahora. Su concentración está en ganar partidos y que Seton Hall (16-9) vuelva al torneo de la NCAA por segundo año seguido. “Nunca soñé con estar a este nivel, pero los planes cambiaron y me siento feliz y privilegiado de poder estar aquí”, dijo.