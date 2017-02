Jennifer López: la vida amorosa de una diva

Jennifer López se ha caracterizado por tener una vida sentimental activa y sin muchos datos ocultos. Diversos medios han asegurado, en ocasiones diferentes, que a la artista le gusta ser el foco de atención, no importa el área de su vida que esté involucrada. A largo de su vida, La Diva del Bronx, de 47 años, ha sostenido nueve caóticas relaciones y algunos romances que no han sido del todo confirmados.



En este renglón entra su última conquista, el rapero Drake, 17 años menor que ella.

Luego de que se confirmara su ruptura con Casper Smart y pasados los rumores que aseguraban un posible regreso con su ex esposo Marc Anthony, a la también bailarina se le vio acaramelada con el rapero hasta principios de este mes. Esta semana dijo que grabaron un tema y que siente “mucho cariño por él” pero no confirmó nada.



Su vida amorosa empezó a los 15 años. Su primer idilio fue con David Cruz. Duraron juntos 10 años. Es la primera relación que se le conoce y de la que menos detalles existen.



La relación con Cruz terminó en el 1995, y en ese mismo año López trabajó junto a Wesley Snipes (Blade), en la película “Money Train”, y luego del rodaje empezaron un romance que duró algunos meses. El actor es siete años mayor que ella.



En el 97 conoce Ojani Noa, trabajando en un restaurante como camarero, se casan, y un año después se divorcian.



Ojani, cinco años menor que ella, aseguró que iba a publicar un libro contando las intimidades de Jennifer, pero gracias al acuerdo de confidencialidad que firmaron al separarse, no pudo hacer la publicación. Sin duda fue una relación caótica. En abril de 2006, la actriz publicó un libro donde alegó que Noa la violaba. Al año siguiente, fueron a juicio y López fue recompensada con 545, 000 dólares.



En el 2011, Ojani Noa amenazó con enseñar un video comprometedor de la luna de miel de la pareja, cinta que fue retenida por un tribunal, que aún la tiene.



Mientras trabaja en su álbum debut, “On the 6”, La Diva del Bronx inició una relación con el productor y rapero Sean Combs, P. Diddy, con quien duró dos polémicos años. Jennifer y su entonces novio, cinco años menor, fueron arrestados en el 1999 al estar implicados en un tiroteo en un club nocturno. JLo fue desvinculada del hecho.



Terminaron en el 2000 y en el 2001 conoció y se casó con Chris Judd, bailarín del videoclip “Love don’t cost a thing”, solo un mes menor que ella. Antes del año se divorciaron. Se rumoró que el motivo tenía nombre y apellido: Ben Affleck, aunque en el 2013 Judd desmintió dicha información y dijo que fue porque ella no consiguió un balance entre su vida profesional y personal.



Sin embargo, JLo empezó a salir con Affleck, tres años menor, durante la filmación de la película Gigli (2002) y se convirtieron en una de las parejas más polémicas del momento.



Ben Affleck le regaló un anillo de compromiso valorado en 1,2 millones de dólares, fijaron la boda para principios de 2004, pero nunca llegó a celebrarse porque terminaron poco antes de la fecha. Ella se refirió a él, en el 2016, como el segundo hombre que más ha marcado su vida. En esto, Marc Anthony ocupa el primer lugar.



“Bennifer”, como eran llamados por la prensa, terminaron en enero del 2004 y en junio la intérprete de “On the floor” se casó con el salsero boricua Marc Anthony, padre de sus hijos, a quien solo le lleva dos meses. Esta ha sido su relación más larga y estable.

Se especuló que Anthony fue el principal motivo de la ruptura de Jennifer López y el actor, aunque Marc se divorció de Dayanara Torres cuatro días antes de la boda. Se conocieron en 1999 cuando grabaron juntos el tema “No me ames”. En el 2006 protagonizaron El cantante y en el 2008 tuvieron a Max y Emme. El salsero presentó el divorcio en el 2011, año en el que ella empezó a salir con el bailarín Casper Smart, 18 años menor.



Él fue su bailarín en el video de “Dance again”. Estuvieron juntos hasta el 2016. En el 2014 se separaron por un tiempo corto tras los rumores de que Casper mantenía un romance con un transexual.



En el 2016, la separación fue definitiva. Marc y JLo fueron vistos juntos y hubo rumores de reconciliación, aunque él seguía casado con la modelo Shannon De Lima. Grabaron el tema “Olvídame y pega la vuelta” y lo presentaron en la ceremonia de los Latin Grammy 2016 donde incluso se dieron un beso, pero poco después empezaron los rumores de divorcio de Marc y la relación entre Jlo y Drake. Actualmente, se dice que el salsero, tras la publicación de su divorcio, sostiene un romance con la modelo de 21 años Mariana Dowing.

Supuestos amoríos de la cantante y actríz

Entre los amoríos de la cantante que nunca fueron confirmados están el supuesto romance con el empresario artístico Tommy Motola (20 años mayor) luego de su primer divorcio, en 1998, de Mariah Carey. Las cantantes son “enemigas” aún; con el bailarín ucraniano Maksim Chmerkovskiy del reallity “Dancing with the stars”, en el 2014, 10 años menor, y con el Dj Calvin Harris, de 33 años, cuando la relación de ella y Casper llegó a su fin, y la de Harris con Taylor Swift.