Muertes en SPM serían producto de conflicto por tierras

lFamiliares de José Luis Rodríguez, presunto responsable de la muerte de los comunicadores en San Pedro de Macorís y quien murió de un impacto de bala en la cabeza el pasado martes, dijeron que la muerte de Leo Martínez y Luis Medina sería producto de un conflicto por terrenos vendidos por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).



Yossi Pérez, prima de Rodríguez y quien acudió a la morgue a retirar el cadáver, negó que éste se hubiera suicidado tal y como afirmaron fuentes policiales y exigió a las autoridades que investiguen a fondo la problemática de los terrenos.



“Que quede bien claro, él no es deportado, no tiene antecedentes delictivos y sí era un antisocial y sí peleaba, pero todos lo queríamos en el barrio”, dijo.



Mencionó que Rodríguez compró unas tierras en el CEA y que producto de estos hechos ahora habrá muchas cosas que se conocerán en San Pedro de Macorís.



“Hay muchos intereses y esto no se va a quedar así porque los tres son víctimas”, destacó.



La familia de José Luis Rodríguez retiró el cadáver de forma sigilosa por la parte trasera de la morgue y lo trasladaron hasta el cementerio Santa Fe, adonde fue sepultado aproximadamente a las 5:30 de la tarde, con la presencia de pocas personas.



Entretanto, la Policía Nacional reiteró, a través de una nota de prensa, que José Rodríguez, quien era buscado por el homicidio de dos comunicadores y por causar herida a una secretaria de la emisora FM-103.5, en San Pedro de Macorís, se suicidó de un disparo en la cabeza con una pistola que portaba.



Resaltó que el hecho se produjo a las 8:50 de la noche, en unos matorrales en el sector Villa Azucarera, detrás del Cuerpo de Bomberos de SPM, en la carretera que conduce a La Romana.



De acuerdo con la Policía, Rodríguez hizo varios disparos a los agentes que le daban seguimiento y al verse acorralado se hizo un disparo en la región occipital derecha. En el lugar se le incautó a Rodríguez una pistola Gabilondo, calibre nueve milímetros, serie 924432, cuya procedencia se investiga.



El médico legista y la representante del Ministerio Público actuantes en el caso ordenaron el traslado del cadáver al Instituto Nacional de Patología Forense en San Pedro de Macorís.



El cuerpo fue sometido a una autopsia que duró aproximadamente dos horas y media, en la morgue del hospital Antonio Musa, la cual reveló muerte por herida de arma de fuego en la cabeza.



La patóloga Ada de la Cruz dijo que los resultados del estudio son confidenciales porque forman parte de un procedimiento médico-legal.



La procuradora fiscal a cargo del caso, Digna Consuelo Ortiz, explicó que continúan con las investigaciones, las cuales incluyen el análisis de los videos grabados en la plaza por las cámaras de seguridad y el interrogatorio a los testigos. Además, afirmó que el lunes podrían tener un informe preliminar de lo que ocurrió realmente.



José Rodríguez estaba acusado de ultimar de múltiples disparos a los comunicadores Luis Manuel Medina Pérez, y Leónidas Antonio Evangelista Martínez, y de herir de bala a la secretaria Deyanina Isabel García de Hernández, quien permanece internada en un centro de salud privado de San Pedro de Macorís.



Ayer, el lugar donde murió Rodríguez amaneció acordonado con cintas amarillas de precaución y aún se evidenciaban manchas de sangre en el piso y los guantes utilizados por el personal de Inacif para el levantamiento del cadáver.



En las redes sociales circularon fotografías de un cadáver con varios impactos de bala, pero estas fotos fueron desmentidas por la procuradora que lleva el caso, quien aclaró que de acuerdo a la autopsia el cadáver sólo presentaba un impacto de bala.



Mientras que en las fotos del levantamiento del cadáver que tienen los investigadores se puede apreciar al fallecido vestido con una t-shirt blanco y un jean azul claro, tendido sobre el suelo. Presenta un impacto de bala en la cabeza.



Por otra parte, la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (ADPE) lamentó el asesinato de los comunicadores Luis Manuel Medina y Leónidas Martínez, del programa Milenio Caliente en San Pedro de Macorís.



José Gómez Cerda, presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (ADPE), dijo que el hecho ha calado en la sensibilidad de los periodistas y comunicadores dominicanos.



“El derecho a la libertad de expresión no puede ser callado de esa manera, en un Estado democrático. La gente y los individuos tienen el derecho a adquirir una visión objetiva de la realidad por medio de la información exacta y comprensiva, así como a expresarse libremente a través de los medios”, sostuvo.



Llamó a las autoridades a llegar hasta las últimas consecuencias.

Procurador condenó el hecho y dijo investigarán

Recientemente, el procurador General de la República, Jean Rodríguez, a través de una nota de prensa, condenó el asesinato de los comunicadores y dijo que el Ministerio Público, encabezado por el procurador fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez Jiménez, con la colaboración de la Policía Nacional investiga el caso.



Destacó que se harán las diligencias que sean necesarias para esclarecer lo antes posible este crimen.



“Lamentamos profundamente lo acontecido con la muerte de estos comunicadores, un hecho repudiable y doloroso que ha consternado a toda la sociedad dominicana. Las investigaciones han iniciado y procuraremos con todos los medios a nuestro alcance llegar a la verdad”, manifestó.