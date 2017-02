Vecinos Piantini continuarán lucha contra hotel

17/02/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

El rechazo de solicitud de la medida cautelar que apuntaba a la paralización de la construcción del hotel Hard Rock en la avenida Abraham Lincoln no detendrá la lucha emprendida por la Junta de Vecinos Piantini Central y zonas aledañas en contra del proyecto. “Esto no quita que podamos seguir intentando otras demandas y otras acciones. No vamos a descansar ni a detenernos. Esta es una de muchas batallas que nos restan hasta que esos permisos sean revocados”, expresó Mirian Paulino, abogada de la junta de vecinos. Afirmó que los dirigentes comunitarios están dispuestos a acudir ante las vías recursivas que establece la ley.



Indicó que con el fin de encontrar justicia acudirán, si fuese necesario, ante la Suprema Corte de Justicia, ante el Tribunal Constitucional, incluso ante tribunales internacionales.

Sostuvo que si el juez presidente del TSA entendió que faltó algún elemento para ponderar la paralización de la construcción del hotel, la parte impetrante está en la facultad de introducir nuevamente la demanda. A seguidas aseguró que los permisos para la construcción de la obra fueron obtenidos de manera irregular. Mientras, los abogados de la Inmobiliaria Nivar consideraron como justa y apegada al ordenamiento jurídico la decisión del TSA.



“Constituye un significativo precedente para la justicia cautelar dominicana dada su extensa y correcta motivación, destacándose en ésta los importantísimos criterios jurídicos expuestos en el fallo”, destacaron. La empresa, responsable de la construcción del hotel, estuvo representada por los abogados Manuel Fermín Cabral, Juan Manuel Guerrero y Gilbert de la Cruz.