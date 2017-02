“Debemos apoyar esta fiesta y apostar a su crecimiento aportando creatividad”

Arquitecto de profesión, pero gestor del carnaval por pasión, Mauricio García lleva toda su vida participando activamente en esta fiesta que representa la cultura popular de esta ciudad, realizando significativos aportes a su desarrollo y evolución. Dichos aportes han sido valorados por el Comité Organizador del Carnaval de Santiago, que crea en esta versión la figura del rey lechón, y justamente este título recae en García, por ser uno de los propulsores del Carnaval Social, y el más activo de la nueva generación. Cada domingo de febrero, García es uno de los más esperados en los desfiles de carnaval, llamando la atención por sus fastuosos vestuarios y tocados, que él mismo elabora, y desfila con el orgullo y pasión que le inculcó su abuela Loló Abinader por esta costumbre nuestra.

¿Qué tiempo tienes participando en el carnaval de Santiago, y qué significa esto para ti?

Desde pequeño me disfrazo, llevo 40 y tantos años haciéndolo. Nací en la calle Beller en el corazón del carnaval, entre las calles Del Sol y la Restauración, y desde muy niño recuerdo a mi abuela Loló Abinader disfrazarme, crecí en medio de esta manifestación cultural y definitivamente es mi principal pasión, me encanta.



¿En el tiempo que tienes participando, has visto alguna evolución en esta fiesta de la cultura popular?

He visto evolucionar todo, cuatro décadas atrás teníamos lechones joyeros y pepineros y diversos personajes como roba la gallina, después fueron integrándose otros personajes y desapareciendo algunos, salieron lechones de Pueblo Nuevo y de otras localidades y barrios, personajes de fantasía. He visto variar el recorrido del desfile y la locación del carnaval, ya que antes los parques eran el marco para desarrollarlo, y ahora es en la avenida Las Carreras y los alrededores del Monumento a los Héroes de la Restauración. Además, la evolución en materiales a usar ha sido infinita, la aparición de maravillas como la pistolita de silicón, el Uhu, Merletto, apliques, piedras, cristales, plumas y demás, la evolución ha sido tanto que es tema para un libro.



¿Cómo valoras el desarrollo actual del carnaval de Santiago?

Definitivamente debemos apoyar esta fiesta popular y apostar a este crecimiento aportando con creatividad, con presencia y con toda la energía positiva que Dios nos concedió como personas para lograr sumarle a este interés permanente y tenaz de desarrollar nuestro carnaval siempre a un nivel superior.



En esta versión del carnaval se elige por primera vez el “Rey Lechón”, y justamente ese título recae sobre ti, ¿qué significa esta elección?

Me encantó. Como nuestro principal personaje del carnaval de Santiago es el Lechón, se le hace honor nombrando un Rey Lechón y a la vez en esta primera elección me brindan ese honor a mí de representarlo.



¿La elección la hacen por ser uno de los propulsores del Carnaval Social, podrías hablarnos un poco de los aportes que has realizado al mismo?

Mamá Loló me disfrazó de lechón por más de una década, después evolucioné a trajes de fantasía hasta el presente y en el transitar me he disfrazado en fiestas de salón públicas y privadas, gané durante años los primeros lugares de trajes de fantasía tanto en instituciones clubísticas como en desfiles populares. He caracterizado y llevado a la fantasía cientos de personajes: magos, arlequines, ratones imperiales, bufones, personajes venecianos diversos, hechiceros, samurai, gladiadores, faraones, personajes infantiles, personajes de circo, personajes de películas y demás, entiendo que he dejado una huella en la memoria de todo aquel que ha visto mi pasión en el recorrido que he tenido en el carnaval de Santiago y el país.



Tus vestuarios son esperados en cada entrega del carnaval, y tú mismo los realizas, ¿puedes hablarnos un poco de este proceso, qué materiales utilizas?

Me paso el año completo reuniendo elementos, ideas intermitentes, realmente es intenso pero lo disfruto, me toma de 6 a 8 meses elaborar los trajes, totalmente a mano, pero con la facilidad actual que dan todos los materiales existentes en el mercado, variados en texturas, formas y colores.



Este año ¿en qué está inspirado tu traje, y cómo simboliza la cultura carnavalesca?

En los últimos años hago un traje para cada domingo de carnaval y uno especial para la Gran Gala de Carnaval acompañando a mis hermanos por elección Víctor Erarte y Raudy Torres, que precisamente se realizará este sábado 25 de febrero en el Gran Teatro del Cibao en una puesta en escena sin desperdicios. Este año serán cuatro trajes, el primero representa a un faraón, el segundo fue un Rey de Corazones y los otros dos son sorpresas. Generalmente me gustan los personajes fuertes como guerreros. Esta pasión será siempre inspirada por y para mi gran amor Mamá Loló.



En términos de tiempo y económico, ¿qué implica la elaboración del traje?

Como te decía, elaborarlos me toma muchos meses, ya que los hago totalmente a mano, solo para uso personal ya que no los comercializo... y en cuanto a lo económico es mejor no enterarse.

Colección

Cada traje que he elaborado para los desfiles en los que he participado los tengo guardados por increíble que suene, soy meticuloso, organizado y psicorrígido”.

Aspiración

Espero en un futuro, con Dios como guía, abrir junto a otros con mi misma pasión un museo de carnaval, donde más personas puedan apreciar nuestras creaciones”.