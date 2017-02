Lechones: 30 años de jolgorio, fuetes y color

18/02/2017 12:00 AM - Wendy Almonte

Santiago. El grupo Lechones Los Jardines celebra sus 30 años de fundado, teniendo en su haber la satisfacción de colaborar con el resurgir de esta fiesta popular, que había estado en decadencia desde la prohibición del uso de máscaras dispuesta por Balaguer.



José Francisco Rodríguez, quien tuvo la iniciativa de fundar el grupo y aún se mantiene militante junto a una nueva generación, relata que el origen del colectivo de los lechones se remonta a finales de la década del 70, cuando debido a la citada prohibición del entonces presidente, junto a dos o tres jóvenes decide abandonar los grupos sociales y lanzarse a la calle con sus disfraces.



Esto llamó la atención de la gente en los barrios que visitaban cada domingo de febrero, y al preguntarle de dónde eran, decían con orgullo “somos de Los Jardines”, y tras los juegos Santiago 86, donde le dieron participación a 500 lechones en el acto de clausura, se motivaron a darle carácter y reclutar a otros jóvene Al cuestionarlo sobre cómo han logrado esta permanencia de 30 años en el carnaval, Rodríguez dijo que a veces ha sido un poco difícil porque no tienen mucha ayuda, ni mucho apoyo de las autoridades locales y que los comités organizadores del carnaval han sido muy cambiantes y se han politizado en algunas ocasiones, otras veces ha habido una actitud indiferente de las autoridades, pero en los últimos años los organizadores han estado trabajando con los grupos y se han fortalecido.



Este año, el comité organizador del carnaval le tributa un reconocimiento a la trayectoria del grupo, dedicándole esta fiesta popular. De acuerdo a lo expresado por su fundador, están muy contentos, y afirmó que el reconocimiento también motiva a los jóvenes a unirse al grupo, a estar alejado de los vicios, ya que ven el carnaval como algo social y cultural.



“Nosotros seguimos con nuestros hijos, nuestros hijos con los nietos y así vamos transmitiendo el carnaval a las diferentes generaciones. De mi familia estoy yo y mis tres hijos e imagino que los nietos que vienen por ahí también se disfrazarán”, expresó Rodríguez.



Aunque el grupo de lechones solo hace sus salidas a las calles durante el mes de febrero, se mantiene trabajando todo el año, haciendo actividades para recaudar fondos para el montaje de la tarima, y la renta del sonido que los acompaña en cada desfile, entre otros gastos.



Para el mes de abril, los integrantes del grupo comienzan a hacer contacto con los artesanos de las caretas y de los disfraces, van comprando artículos y materiales para el carnaval, ya que además del tiempo que requiere su elaboración, implica un gasto de dinero que muchas veces no pueden desembolsar junto, ya que un traje podría costarle desde 20 mil hasta 80 mil pesos, y cada lechón tiene que costeárselo.



Cada miembro del grupo tiene la libertad de elegir el tema que quiere para disfrazarse, por lo que no hay una similitud entre ellos, cada uno es diferente.

Tradición generacional

Alejandro Tolentino, actual presidente del grupo de Lechones Los Jardines, informó que a sus 30 años están haciendo un cambio generacional, porque ya ellos están avanzados, y de los que iniciaron en el grupo ahora mismo hay alrededor de 12 miembros, porque muchos han emigrado fuera del país. “Los hijos ya están heredando el grupo, nosotros estamos en orientación para que ellos tomen la rienda y darle continuidad, para que no llegue un momento que no podamos seguir adelante; y con el mismo ánimo de nosotros, igualito, ellos han tomado las riendas, es asunto de herencia”, precisó Tolentino.



Dijo que a lo largo de estos años el grupo ha tenido sus altas y bajas, porque todos los años enfrentan muchas cosas, pero se ha mantenido porque lo manejan a través de unos estatutos, afirmando que como una organización todo lo que hay que hacer o no hacer está escrito, y si hay alguna enmienda hay que aprobarla a través de una asamblea de votaciones del grupo completo. Cada dos años se elige una directiva.

Unión familiar

Para el arquitecto Roque Nelson Rodríguez el carnaval en su familia es un asunto de generación, hasta el punto de que hoy día en el grupo Lechones Los Jardines hay siete integrantes de ésta, pues tanto él, como su esposa, sus hijos y sus nietos suelen disfrazarse.



“Yo como mayor de edad me encargo de diseñarles los disfraces, es uno de mis entretenimientos, en lo que paso parte de mi tiempo. Comienzo desde de marzo a diseñar los disfraces que se va a poner cada uno, a buscar los colores; antes nos vestíamos iguales, lo que tenía mi disfraz lo tenía el de mi esposa y el de mis tres hijos, pero ahora no, ha ido cambiando todo”, precisó Roque Nelson Rodríguez.

