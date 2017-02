UCN “fiel intérprete del deseo del pueblo”

No vamos a reseñar todo lo sucedido desde que Juan Bosch llegó al país el 20 de octubre de 1961, pero trataremos de hacer un resumen de los hechos más importantes. De quiénes recibió apoyo y quiénes lo combatieron. Yendo un poco en orden cronológico, empezaremos por citar algunos editoriales del periódico La Nación, que siempre lo trató con cortesía, y de algunas de las manifestaciones en contra.



El 24 de enero de 1963, La Nación, con Francisco Álvarez Castellano como encargado de la Dirección, en un editorial titulado “De la inmunidad periodística”, dijo que “Ahora, cuando la Asamblea Constituyente se encuentra reunida, LA NACIÓN quiere llevar hasta su consideración la idea de que sea consignada en nuestra Carta Fundamental la inmunidad periodística…. Creemos que ese título DE LA INMUNIDAD PERIODÍSTICA, inserto en nuestra nueva Constitución, y abarcando desde la idea que él encierra hasta las restricciones de moralidad y ética legales, será un gran logro, una conquista más, de la naciente democracia dominicana… Vaya, pues, nuestra sugerencia, al ánimo dispuesto de la Constituyente y que, para bien de la Patria, sea acogida con todo el calor que ella pueda merecer”.



Ese mismo día, la prensa trajo la noticia de que el doctor William Read Herrera, diputado por Unión Cívica Nacional, anunció su renuncia a la curul que ocupaba en la Asamblea Revisora de la Constitución, alegando que de antemano se impondría la carta cuyos proyectos había presentado el partido mayoritario. Read Herrera, con airada intervención, alegó que frente a un pueblo hambriento, muchos de cuyos niños no podrían ser buenos ciudadanos por razones de estrechez económica, no podía aceptar esa forma de trabajo. Varios miembros de la Asamblea trataron de convencer al doctor Read de que regresara a su posición, o lo cual respondió que sería con la condición de “no aceptar un solo centavo de sueldo, el cual donaría a la Casa de Ciegos, ya que a él solo lo animaba un interés noble y grande de servir al pueblo dominicano”. El diputado José Manuel Álvarez dijo que las condiciones del doctor Read eran “absolutamente inaceptables”, porque recordó las palabras duras del diputado saliente que dijo que “aquí tenemos un nuevo amo”.



En esa sesión, se conoció de un cablegrama dirigido por el Presidente electo, Juan Bosch, a la Asamblea, en el que señalaba que América estaba siguiendo esa labor como paso hacia una revolución democrática.



Y el 6 de febrero, UCN publicó un comunicado, que incluimos más abajo, donde declaraba que se abstendría de presentar in extenso un proyecto de Constitución “para abreviar el estudio y discusión de los proyectos ya sometidos y acelerar la conclusión definitiva del supremo estatuto político dominicano”.



El Comunicado en cuestión se transcribe a continuación:



COMUNICADO DEL PARTIDO UNIÓN CÍVICA NACIONAL

La Comisión ejecutiva Central del Partido UNIÓN CÍVICA NACIONAL cumple con el deber de informar a la militancia del Partido y al pueblo dominicano, lo siguiente:

PRIMERO: que como se ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones, tanto en el seno de la Asamblea Revisora de la Constitución, reunida en la ciudad de Santo Domingo desde el 25 de enero pasado, como por medio de la prensa escrita y radial, desde hace varios meses una Comisión del Partido, elaboró un PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, con el propósito de presentarlo al estudio y consideración de la Asamblea Revisora de la Constitución, Proyecto que, además, fue sometido a la consideración, estudio y opinión de los señores diputados que salieron electos en la boleta de nuestro Partido en las pasadas elecciones.



SEGUNDO: que, en vista de que somos fieles intérpretes del profundo deseo del pueblo dominicano de darse cuanto antes un instrumento constitucional que exprese sus derechos y justas reivindicaciones económicas, sociales y políticas, hemos considerado, de común acuerdo con los representantes del pueblo electos en la boleta de nuestro Partido, abstenernos de presentar nuestro Proyecto in extenso para abreviar de ese modo, el estudio y discusión de los proyectos ya sometidos y acelerar la conclusión definitiva del Supremo Estatuto Político Dominicano.



TERCERO: que los diputados del Partido Unión Cívica Nacional irán sometiendo con ímpetu creador y altruista al conocimiento y consideración de la Asamblea y del pueblo las objeciones, modificaciones, supresiones e innovaciones que consideremos necesarias, para que, como resultado de los trabajos de la Asamblea se obtenga un texto que satisfaga efectiva y plenamente todos los anhelos populares; y

CUARTO: que el pueblo dominicano debe tener la absoluta confianza en que la participación de los constituyentes del Partido Unión Cívica Nacional en el seno de la Asamblea Revisora de la Constitución estará regida por los fecundos principios de nuestra revolucionaria Declaración de Principios y Tesis Política y Doctrina de Gobierno, encaminadas a realizar la Revolución Integral que reclaman las grandes mayorías nacionales.



Santo Domingo, Febrero 5 de 1963

COMISIÓN EJECUTIVA CENTRAL DEL PARTIDO UNIÓN CÍVICA NACIONAL