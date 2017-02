Cantante Paulina Rubio se cae del escenario durante concierto

La cantante mexicana Paulina Rubio sufrió una fuerte caída en el escenario durante un concierto que ofreció en el carnaval de Campeche, en México. La artista no sufrió lesiones.



El accidente de la “Chica Dorada” ocurrió cuando ésta concluyó una de sus canciones y hablaba con el público al tiempo que caminaba por la plataforma, que era larga, y no se dio cuenta que ésta terminaba y cayó al suelo de forma estrepitosa.

De inmediato, la seguridad de la actividad acudió en su auxilio, pero duraron mucho tiempo en retirarla del suelo, por lo que el público comenzó a ovacionarla.

En el video que circula en las redes sociales no se ve el momento en que fue subida al escenario, pero la revista del espectáculo Quien.com,señala que la artista dijo: “Qué buen guamazo me di” y continuó con su presentación. Posteriormente, Rubio posteó una fotografía en su cuenta de Facebook: "No importa, si nos caemos, hay que saber levantarnos".