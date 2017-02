The New York Band actuará en Hard Rock Live

Cherito, Iris, Franklyn, Tony y Miosotis, junto a una orquesta de 18 músicos y bailarines, se alistan una vez más para entregarle al público su buen repertorio.



La emblemática agrupación The New York Band anunció un concierto en Hard Rock Live (Blue Mall - Santo Domingo) el viernes 24 de febrero, a partir de las 9:00 de la noche.



La orquesta promete un derroche de éxitos musicales sobre el escenario capitalino, donde no faltarán sus clásicos. Las boletas ya están a la venta en TicketExpress y en el mismo Hard Rock Café.



Cherito adelantó que en esta oportunidad aprovecharán para celebrar con su público la reciente nominación a Premios Soberano como Espectáculo del Año, por el evento puesto en escena por dos noches consecutivas en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, el pasado diciembre.



Cabe destacar que el año pasado The New York Band recibió el galardón Soberano al Mérito, y alcanzó el pico más alto de audiencia durante su impactante actuación en Premios Soberanos 2016.



Desde entonces, la banda se ha embarcado en una serie de conciertos dentro y fuera del país, rompiendo récords de asistencia.