Voces que claman autenticidad y más oportunidades en cine

Luego de llevar a la pantalla grande su ópera prima, Voces de la Calle, el director de cine Hans García consideró que a la industria dominicana le falta educar a los inversionistas con relación al uso de su capital.



“Hace falta que entiendan que pueden invertir dinero en producciones y que eso no significa un costo para ellos, porque todavía cuando tú vas donde un empresario y le ofreces patrocinar una cinta, la mayoría aún no sabe al detalle cómo es esa inversión en una producción cinematográfica. Han apoyado, sí, pero falta más apoyo y que el mismo sea mucho más diversificado”, explicó García a elCaribe.



Agregó que, además de los pocos guionistas que hay en el país, deberían trabajarse más temas ligados a la historia reciente.



En ese sentido, el director fotográfico Jaime Gómez explicó que al cine dominicano no tiene mejores guiones por falta de seriedad de los mismos cineastas. “Estamos en la época de la globalización. Tu ahora puedes escribir un guión y pagarle a un corrector en España, Chile, Argentina, México, que son algunos ejemplos de hispana, 300 o 500 dólares y se siente una hora contigo vía Skype o video llamada; un especialista que te desbarate el guión y te ayude a ver lo que tú no ves en tu historia, que no esté cojo, con cabos sueltos, que no se caiga y que todo tenga coherencia”, aseguró el también productor ejecutivo de Voces de la Calle.



Entiende que debería continuar apostándose a diversificar la oferta cinematográfica local porque el público ha sido acostumbrado a un solo género, y la diversificación, poco a poco terminará por generar interés en el público para consumir otro tipo de producciones.



Por otro lado, los actores Vladimir Acevedo y Deyvy De León resaltaron las constantes quejas por la sobre exposición de muchas figuras y que no se busca la autenticidad en la industria.



“Eso es un arma de doble filo cuando utilizan las mismas figuras, principalmente las de televisión, porque eso no permite que los que nos dedicamos solo al cine no podemos conservar una fanaticada fuerte. Cuando la temporada de cine baja, como por ejemplo antes de la Ley, si no hay figuras populares en el filme no van a verlo, pero en esa temporada baja para nosotros ellos están concentrados en la televisión”, explicó Acevedo.



Aseguró también que la industria dominicana está tratando de compararse con otras que tienen “demasiado tiempo de desarrollo”. De León agregó que es precisamente la razón por la que hay que buscar identidad y autenticidad.



“El tema de los mismos actores es igual que el de la comedia y se da porque esa es una fórmula efectiva y eso le hace más estrecho el camino a personas que traen propuestas nuevas y positivas para la sociedad”, dijo De León.



Entre la crítica y la taquilla

El filme estrenado el 2 de este mes con las participaciones de Vladimir Acevedo, Deyvy De León, Axel Mansilla, Vicente Suriel, Melymel, El Alfa, Shelow Shaq, Félix Manuel, Musicólogo, Bulova, Paramba, Cristian García, La Nueva Escuela, Nítido En El Nintendo, Hensy Pichardo y Pericles Mejía.



Cuenta la historia de Lucho, Víctor y Carlos, tres amigos que viven en un barrio marginado y que quieren salir adelante y ser famosos con un proyecto de música urbana pero se encuentran con una realidad que les muestra que necesitan más que talento, dinero, y ellos no tienen. Por eso Lucho tomara una decisión que pondrá en peligro la realización de sus sueños.



“La aceptación de la película a nivel de la crítica ha sido muy buena. Nosotros estamos gratamente sorprendidos porque las expectativas que teníamos como producción las hemos sobrepasado; aspirábamos a tener una película con altos estándares de calidad en lo que era la realización, fotografía, estándares de calidad, actuaciones y lo logramos y digamos en términos de opinión, ha sido buena pero no en la taquilla”, explicó el director Hans García.



Proyectos

García reveló que actualmente está evaluando una propuesta para una película de época, un drama que se desarrolla durante los 12 años de Balaguer basada en la historia de un personaje que hizo vida política en esa época.



Por otro lado, Vladimir Acevedo y Deyvy De León, están inmersos en la promoción de la cinta “Misión Estrella”.



Acevedo adelantó que tiene un antagónico en la película “Flor” de Larimar Films a filmarse este año. l





Cartelera

“Vóces de la Calle” fue el tercer largometraje dominicano que se estrenó en lo que va de año.

Recursos

Según la Dirección General de Cine (DGCINE), el filme contó con un presupuesto de 54.3 millones de pesos.