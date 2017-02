Causas que impiden aumentar de peso

Aunque hay personas que sueñan con comer y no engordar, existen otras que añoran aumentar unas cuantas libras, sin embargo, cometen varios errores a la hora que deciden subir o bajar de peso. Por ejemplo, algunas personas que quieren rebajar buscan la solución en pasar hambre; y los que quieren aumentar comen en exceso alimentos fritos, con grasas saturadas y azucarados, los cuales no aportan nada saludable al organismo.



Con relación a este último punto, la nutrióloga Bianca Bejarán Español resalta que el peso de un individuo no solamente está determinado por la cantidad de alimentos que consuma, sino que también influyen el perfil genético, la estatura y complexión física, la masa muscular, el estilo de vida, la rutina de ejercicio que practique, y el estado de salud en el que se encuentre.



Además, sostiene, que existen diversas patologías y deficiencias nutricionales que pueden provocar un metabolismo ineficiente, lo que quiere decir, que el cuerpo utiliza mal la energía ingerida, haciéndolo incapaz de subir, bajar o mantener el peso.



Factores que afectan el apetito



Diversas sustancias pueden afectar el apetito, como son los antibióticos y fármacos utilizados en tratamientos de quimioterapia o drogas psicoactivas, así como factores psicológicos, en los que el individuo puede padecer depresión o estrés, comenta Bejarán Español.



Asimismo la especialista expresa que “existen razones, tanto fisiológicas, que provocan la disminución del apetito( por ejemplo, el embarazo), como también razones patológicas que se traducen en síndromes gripales e infecciones, ciertas enfermedades metabólicas, hepáticas, renales crónicas, múltiples tipos de cáncer, entre otros”.

Ten en cuenta que el patrón alimentario y estilo de vida juegan un papel fundamental, destaca la doctora.



Vida saludable



Según la nutrióloga clínica, lo primero es realizar un desayuno balanceado que aporte al cuerpo los nutrientes necesarios para comenzar un día saludable, procurar evitar los largos períodos de ayuno y tener siempre a mano opciones de meriendas provechosas.



“Cada persona debe prestarle atención a la preparación y elección de las recetas que le parezcan más agradables y apetitosas. Además, a la hora del almuerzo tiene que dedicar el tiempo necesario a comer; si es posible, siéntate con buena compañía. Y no olvides realizar ejercicio de forma regular para que también te ayude a estimular el apetito”, detalla la especialista.



Recomendaciones



Para subir un kilogramo, Bejarán Español indica que se debe aumentar la ingesta calórica diaria de aproximadamente 500 calorías, siempre procurando que este aumento calórico sea de forma equilibrada y saludable.



Además, buscar alimentos con alto valor energético y ricos en nutrientes; en este caso grasas insaturadas (aceite de oliva, nueces, aguacate), cereales integrales (avena, arroz, pasta), legumbres (habichuelas, garbanzos, guandules), proteínas magras y lácteos, sugiere Bejarán Español.



Lo ideal es realizar a lo largo del día tres comidas principales y de dos a tres meriendas saludables, pero evita consumir líquido media hora antes de las comidas principales, ya que, esto puede bajar tu apetito, dice la nutrióloga.



Puedes dividir tus comidas principales en varios tiempos si no quieres hacer una ingesta muy grande. Para no perder el apetito no “piques” comida chatarra entre horas, porque aportarías calorías vacías y desplazaría los nutrientes necesarios en tu ingesta, exhorta Bejarán Español.



“Obvia los alimentos procesados y comida chatarra con alto contenido calórico, de altos valores en sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos, ya que estos pueden dañar tu salud promoviendo la aparición de enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia”, agrega.



Bejarán Español aconseja que una buena forma de aumentar la ingesta calórica son las bebidas. Elige lácteos, jugos naturales y batidos, no obstante, las bebidas gaseosas y procesadas, exclúyelas.



“Es importante entender que el aumento de peso debe de ser saludable, que lo obtengas con una correcta alimentación”.



Estimulación para el apetito



La miel y el azúcar son estimuladores del apetito, puedes tomarlos con el café, la leche, las infusiones, los yogures.



También, conviene que tengan un contenido de calorías y nutrientes elevado, es decir, si se toman alimentos poco calóricos, como una infusión o una taza de caldo, te sentirás lleno pero hidratado.



Por lo tanto, lo adecuado es incluir alimentos de poco volumen pero que aporten mucha energía y nutrientes como los frutos secos (cacahuetes, almendras, nueces, avellanas, pistachos, higos secos, pasas o piñones). Cualquiera de ellos es práctico tanto para llevar como para comer en cualquier lugar y momento del día.



Si no te funcionan las dietas para aumentar debes dirigirte a tu médico para descartar causas patológicas.