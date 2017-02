Correo de los lectores

Extorsión y chantaje



Señor director: El buen colega y mejor amigo, Leo Hernández, en la entrega de su Top Secret del pasado jueves 16 de febrero, para éstas páginas de elCaribe (Pag.17) trata un tema verdaderamente espinoso, delicado, interesante, al cual creo que ciertamente la sociedad en todo su conjunto debe prestarle la debida y merecida atención.



Extorsión y chantaje: Es el encabezado de la columna en cuestión, y son estas a continuación las primeras líneas de la misma: “El “negocito” de la extorsión y el chantaje con el uso de los medios de comunicación masiva en el país está tomando un derrotero dañino y muy peligroso, al que la sociedad toda debería ponerle atención. Es un tema que los propios afectados, y los comunicadores que actúan con ética y no se prestan a ese tipo de vagabundería, tienen como muy espinoso, llegando incluso a la autocensura.”

En todo el cuerpo de la columna no hay el más mínimo desperdicio, la verdad

verdad, que hay que leerla y releerla.



Lo bonito, o lo terrible del caso, como habrá de tener conocimiento mejor que yo, el amigo Leo Hernández, es que hay todo un tinglado, existe lo que bien pudiéramos llamar asociaciones de malhechores, integradas por periodistas, jueces y, hasta ingenieros contratistas de obras, pues a veces los pagos son hechos en especies y adjudicación de obras. ¡Facinerosos!



Hay todo tipo de implicaciones entre estos cofrades: Profesionales, económicas, políticas y hasta de maridajes, en todo este asunto.



El periodismo, como el magisterio, es vocación, es disposición al servicio social, es un sacerdocio. De los jueces, ni se diga, se tiene dicho y así lo acepto, que es lo más parecido a Dios en la tierra.



La extorsión y el chantaje, son expresiones del gran deterioro y descomposición que vive actualmente nuestra sociedad. Estas prácticas execrables, abominables, lejos de contribuir con llevar el país hacia el desarrollo social, político y económico, como debiera ser; pues habrán de llevarnos hacia el despeñadero.



No sigamos insensibles, no sigamos indiferentes, no sigamos siendo suicidas. ¡Despierta sociedad! ¡Sacúdete sociedad!

José Vicente Calderón

Periodista



Desde Pedernales



Señor director: Esperamos que los empresarios turísticos dominicanos se incentiven y vengan a invertir en esta provincia de Pedernales. Con sus inversiones ayudarían a paliar la gran necesidad por la cual están pasando la mayoría de los habitantes de esta lejana y hermosa provincia.

Heráclito D. Peña

Ciudadano