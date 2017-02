Miles le dicen a Trump: “No es mi presidente”

NUEVA YORK. Miles de personas protestaron el lunes en contra del presidente Donald Trump en varias partes de Estados Unidos, en marchas y manifestaciones por el Día de los presidentes que fueron llamadas “Día del que no es mi presidente”. La gente no salió por millones como ocurrió después de la juramentación de Trump como presidente el mes pasado, pero el mensaje de las manifestaciones fue parecido.



En Chicago, cientos de personas se manifestaron enfrente de la Torre Trump, gritando “Hey, hey, ho, ho, Donald Trump se tiene que ir”. Miles de personas se manifestaron afuera de Central Park, en Manhattan, ondeando banderas.



Rebecca Wolfram, de Chicago, quien tiene sesenta y tantos años de edad, dijo que la preocupación sobre el cambio climático y los derechos de los inmigrantes durante el gobierno de Trump la motivó a comenzar a asistir a manifestaciones.



“Estoy tratando de participar en protestas tanto como sea posible hasta que resuelva qué más hacer”, agregó Wolfram, quien portaba un letrero que decía “las damas blancas de edad avanzada estamos realmente molestas”.



Varios cientos de manifestantes protestaron en Washington, D.C., donde docenas de manifestantes corearon “Echen a Trump” y “Amor, no odio: Eso es lo que hace grande a Estados Unidos” en la plaza Dupont Circle.



Docenas de personas marcharon por el centro de Atlanta, en una manifestación llamada “¡JUICIO POLÍTICO YA! Marcha del (que no es mi) presidente”.



Cientos de manifestantes que entonaban “así es como se ve la democracia” marcharon a través de Salt Lake City. Algunas personas alzaron letreros que decían “No es mi presidente”, mientras que otras sostenían una enorme bandera estadounidense.

Asesor de seguridad nacional



Trump nombró ayer al teniente general del ejército H.R. McMaster como su asesor de seguridad nacional. Trump anunció su decisión en su mansión Mar-a-Lago, en el condado de Palm Beach.