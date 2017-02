Iamdra Fermín debutará en el teatro

La conductora de televisión y radio Iamdra Fermín debutará en los escenarios teatrales con la comedia “Se busca Sapo… Príncipe Azul ya tuve”. La pieza es autoría del escritor y productor venezolano Carlos Castillo, bajo la dirección de Ramón Santana (la dupla que creó el espectáculo teatral “Escuela Para Mujeres” con Raeldo López). Iamdra Fermín es la protagonista de este espectáculo y compartirá este rol con el actor y nuevo galán de la televisión dominicana, Francisco Montalvo.



“Me reí tanto con el guion de la obra, que me animé a darle vida a su protagonista. El público lo va a disfrutar mucho y seguro que se sentirán identificados con las situaciones que allí se plantean. Hacer teatro me ha hecho descubrir una faceta de mí que desconocía y al mismo tiempo me permite retomar esa relación con el público que tanta falta me hace”, dijo Fermín.