Juez le niega libertad condicional a Martha Heredia

El juez de ejecución de la pena del Distrito Judicial de Santiago, Rubén Darío Cruz Uceta, negó ayer el pedido de libertad condicional a la cantante Martha Heredia, quien está condenada a siete años de prisión. Hoy se cumplen cuatro años desde que la cantante intentara sacar droga del país por el Aeropuerto Internacional del Cibao. El juez dijo que le negó la libertad condicional porque entiende que Heredia no está preparada para reinsertarse a la sociedad, aunque indicó que la cantante evoluciona positivamente en algunos aspectos de la modalidad Medio Libre. Subrayó que en algunos puntos la ganadora del reallity Latin American Idol (2009) ha fallado.



A su entender, Heredia aún necesita acompañamiento sicológico, una persona que la guíe y la acompañe para que pueda lograr reinsertarse en la sociedad y que eso es lo que está recibiendo en el centro, por lo que no puede ser interrumpida. De su lado, la cantante dijo que sintió tristeza al escuchar la decisión del juez, porque entiende que ha cumplido. Sin embargo, sostuvo que lo acepta debido a que las cosas se ven diferentes desde el lugar donde ella está.



A su salida de la sala, Martha dijo que estaba un poco triste porque le negaron la solicitud, pero que respeta la decisión del juez. Entendía que reunía los requisitos, y dijo que ve su caso desde el terreno del juego, y el juez como un espectador, por lo tanto espera que un día la favorezca con la libertad. “Mi intención era salir y poder reinsértame a la sociedad. En el sitio donde estoy es abierto, donde no hay nada que hacer, duro cinco días haciendo nada allí, salgo dos días, trabajo y estudio. Pienso que he cumplido a cabalidad con las reglas, pero no soy quien para cuestionar la decisión del magistrado”, expresó Heredia.



Elving Acosta, abogado de la cantante, expresó que en un tiempo volverá a someter la solicitud de libertad condicional.