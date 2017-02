Moisés, preparado para posibles bajas de Beltré y Cueto

La lesión en la pantorrilla izquierda que pone en duda la participación del antesalista Adrian Beltré con el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol no representa temor para el gerente general Moisés Alou. Lo mismo siente con el lanzador Johnny Cueto, quien aún no se integra a los entrenamientos de los Gigantes de San Francisco debido a que permanece en República Dominicana junto a su padre, quien está aquejado de salud. “Aquí no hay miedo”, expuso Alou. “Soy de las personas que siempre pone las cosas en mano de Dios y con lo que esté disponible vamos a hacer lo mejor posible en el Clásico. Lo de Beltré es preocupante. Tenemos desde hace unos tres meses contando con él al igual que con Cueto. Con Beltré le estamos dando sus días para luego saber si contamos o no con él”, agregó.



Sería la segunda ocasión seguida que Beltré se pierda el Clásico Mundial de Béisbol producto de una lesión en la pantorrilla izquierda.



“Recientemente conversé con Beltré y me manifestó que se sentía mucho mejor. En realidad él quiere participar. Es cuestión de días para tomar una decisión sobre su participación o no. Conversaré con Tony (Peña, mánager del equipo dominicano) para tomar una decisión sobre su situación”, indicó. Sostuvo que de Beltré quedar fuera del Clásico para la primera ronda, su principal opción sería Jean Segura, de los Marineros de Seattle.



“Ya conversé con Jean, pero por respeto tengo que darle a Beltré unos cuantos días para ver cómo se siente de la lesión. Sé que una lesión de pantorrilla es muy delicada. Yo viví ese momento durante mis últimos cinco años en las Grandes Ligas y no sé si Beltré va a estar listo para ese entonces”, apuntó Moisés.



Expuso que la República Dominicana, al igual que Venezuela y los Estados Unidos tienen la ventaja de poder darse “el lujo” de sufrir bajas y poder reemplazarlos con jugadores de mucha calidad. Sobre el caso de Cueto, Alou expresó que ha sostenido conversación constante sobre la convalecencia del padre del serpentinero de los Gigantes de San Francisco. “Hablando como Moisés Alou, el gerente, no como Tony Peña el mánager, diría que la rotación abridora se movería con Carlos Martínez para el primer juego, Edinson Vólquez para el segundo y Willy Peralta sería el tercer abridor”, dijo Moisés.

Dirigente de Gigantes también está tranquilo

El pasado lunes, el dirigente de los Gigantes, Bruce Bochy, le dijo a MLB.com que no está preocupado por la preparación de Cueto. Expresó que Cueto mantiene una rutina de soltar el brazo y acondicionamiento físico en la academia del club en Dominicana. “Tendrá que tener el criterio para decidir si estará en condiciones o no. Lo ideal para Cueto tendría que ser haber soltado entre 50 y 60 lanzamientos previo al Clásico para estar en buena forma”, expresó Bochy.