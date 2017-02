Omega incumplió a productor que lo sacó de cárcel

22/02/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

El gerente de la compañía HG Producciones, Carlos Soto, quien ayudó al cantante Antonio Peter de la Rosa (Omega) a salir de la cárcel, introdujo una querella en contra del artista urbano, por trabajo pagado y no realizado, estafa y fraude. El productor destacó que aún confía en Omega y que lo considera como un amigo, pero que este se ha vuelto “muy prepotente y malagradecido” y se ha negado a cumplir con el acuerdo.



“Cuando él estuvo detenido, necesitó un dinero y como yo soy productor, le compré unos bailes para ayudarlo”, dijo.



No obstante, Soto destacó que Omega no cumplió con lo acordado y de paso se ha negado a grabar una canción con otro de los merengueros de la compañía.



Finalmente, el empresario recordó que el año pasado producto del acuerdo Omega recibió un pago de 12,500 dólares por tocar en cuatro fiestas, pero desde entonces se ha negado a cumplir con las presentaciones.