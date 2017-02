Santuario de los Mamíferos Marinos: la casa de las ballenas jorobadas

República Dominicana forma parte de los santuarios marinos de la región del Caribe. Aquí, las ballenas jorobadas, en peligro de extinción, llegan cada año, desde diciembre hasta abril, en busca de las cálidas aguas para aparearse y desovar. En Samaná, provincia ubicada al noreste del país, se encuentra el Santuario de los Mamíferos Marinos, considerado el más importante de toda la región, lugar que solo les sirve de albergue a estos mamíferos marinos, debido a que durante el tiempo que permanecen en el territorio no se alimentan, ya que gracias a su alto contenido de capas de grasa en su piel pueden mantenerse energéticas, al metabolizarlas por sí mismas.



El espacio fue creado el 14 de octubre del año 1986, mediante el decreto 319, y constituye una de las primeras áreas protegidas de esta índole establecidas a nivel mundial.



El santuario está conformado por la Bahía de Samaná, el Banco de la Plata, el Banco de la Navidad y el Banco del Pañuelo, juntos forman una superficie de unos 38 mil kilómetros cuadrados.



Si lo que buscas es disfrutar del espectáculo que brindan las ballenas jorobadas, la Bahía de Samaná ofrece mayor facilidad debido a que se encuentra a tan solo tres millas náuticas de la costa, lo que permite a las embarcaciones hacer dos o tres viajes en un mismo día. Esto facilita que el turista nacional o extranjero que visita a Samaná durante un fin de semana, aproveche para ver las ballenas, visitar a Cayo Levantado, conocer el pueblo y los numerosos atractivos naturales de la zona; a diferencia del Banco de la Plata, que aunque es el segundo más importante del país y cada año recibe la mayor cantidad de ballenas jorobadas, se encuentra a unas 70 a 75 millas náuticas de la costa, al norte de Puerto Plata. Esto amerita mayor costo de operación.



En tanto que los bancos de la Navidad y el Pañuelo se encuentran más al nordeste, entre Samaná y el Banco de la Plata, y también están muy retirados de la costa.



En el Santuario de los Mamíferos Marinos no solo se pueden observar ballenas jorobadas, sino que todo el año es visitado por unas 16 especies de mamíferos marinos.



“Durante todo el año, nos visita una población no residente de delfines de dos especies principales: el Pico de Botella y el Jorobado del Atlántico”, dijo Ileana González, veterinaria y guía de la zona, durante una visita con invitados por el Ministerio de Medio Ambiente.



Dijo, además, que en el área se pueden ver ballenas pilotos, cachalotes y una población de manatíes que se encuentran al suroeste de la bahía, entre otras especies.



En época de la visita de las ballenas jorobadas el santuario recibe miles de visitantes y para visitarlo se recomienda hacerlo a través del Muelle Público de Santa Bárbara, ubicado en la ciudad del mismo nombre, siendo ésta la capital de Samaná.



Normas



Este santuario es uno de los más regulados del país en cuanto a la observación se refiere, con la finalidad de proteger la fauna que allí habita, incluyendo las ballenas, que llegan al país en una etapa bastante vulnerable. “Se controla el número de embarcaciones que pueden estar avistando las ballenas al mismo tiempo (solo tres pueden estar en el área, por unos 30 minutos si hay otras en turno), se controla la distancia, la cual varía en cuanto si se trata de ballenas adultas o ballenatos, (bebés ballenas). Si se está avistando una ballena adulta, la embarcación puede acercarse unos 50 metros, pero si hay un ballenato, debe mantenerse por lo menos a 80 metros de distancia”, explicó Ileana González.



Sólo las embarcaciones con permiso y registradas en el Ministerio de Medio Ambiente pueden realizar la movilización de visitantes para la actividad de observación de ballenas, y que no emitan humareda, ruidos de motores innecesarios y toques de bocinas.



Observación de ballenas



A aquellas personas que acuden por primera vez a avistar las ballenas jorobadas, se les recomienda conocer un poco la historia de esos mamíferos marinos antes de ir al santuario. Para poder sobrevivir, esta especie de ballena necesariamente tiene que subir a la superficie para poder generar el intercambio de aire o respirar.



“El respiro o soplo de la ballena se observa como una columna que parece humo, pero es realmente aire condensado y moco que ellas liberan de los pulmones. Esta columna de humo puede extenderse unos tres metros por encima de la superficie”, dijo González.



Este mamífero también realiza una serie de acrobacias, por lo que son conocidas como “las acróbatas del mar”. Se pueden observar sus numerosos coletazos, saltos de cabeza y el “space hope”, una conducta donde la ballena saca la cabeza hasta el nivel del ojo y vuelve a bajarla.



Recomendaciones



Si tienes pensado visitar el Santuario de los Mamíferos Marinos debe tener presente vestir ropa cómoda, tomar suficiente líquido; si eres propenso a marearte en alta mar, media hora antes tomar una pastilla para que así pueda disfrutar más de la aventura. Ser responsable con el medio ambiente en cuanto a la basura es obligatorio.



El horario para la observación de ballenas es desde 7:00 o las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.



Los precios por viaje en las embarcaciones oscilan entre 35 y 65 dólares, dependiendo de las excursiones, y de los atractivos que incluya.