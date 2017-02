Anje comparte preocupación sobre la deuda

El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Eugene Rault Grullón, dijo que comparte la recomendación del FMI de que el país haga ajustes fiscales para poder manejar la deuda. Rault Grullón se distanció así de las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, de que el país tiene un nivel de deuda manejable y que no se deberían hacer tantos ajustes fiscales, como sugiere un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).



“No compartimos la opinión del ministro, pues entendemos que no hay una visión clara. Realmente no hay una dirección de hacia dónde queremos llevar al país en temas económicos”, dijo al respecto el dirigente empresarial.



En cuanto a lo dicho por Guerrero de que el nivel de deuda del país es manejable, Rault Grullón dijo que primero hay que ver los números y considerar en base a qué se está diciendo eso. “Con estos niveles de déficits que estamos viendo año tras año, demuestran que realmente la deuda no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo”, dijo.



Por su lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, aseguró que la deuda del país siempre es una preocupación, aunque coincidió con Guerrero en que “la deuda actual puede ser sostenible”.



Entre tanto, Grullón sugirió un cambio en el Código Tributario, para que sea más aplicable a otras empresas con el fin de fomentar la formalidad y reducir la evasión fiscal. “Es claro que el Gobierno necesita ingresos, pero tenemos que ser más eficientes con los gastos en todos los estamentos gubernamentales, garantizando que lleguen a las áreas más necesitadas”, comentó al respecto.



Los empresarios se expresaron en esos términos al participar en el almuerzo que realiza mensualmente la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana (Amchamdr), que en esta ocasión contó con la participación de Yolanda Martínez, de Pro Competencia, y con otros integrantes del Consejo Directivo de dicha entidad.