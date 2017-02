Banda ANIMAL critica la “música vacía” de hoy

El bajista y corista de la agrupación argentina ANIMAL, Cristian Lapolla, considera que actualmente los artistas están haciendo música vacía y sin preocuparse por llevar ningún mensaje. “Desde mi punto de vista, ahora hay mucha música vacía. Escucho muchas canciones, ya sea de amor o reggaetón u otras, y no es que no sirven porque no me gustan, sino que lo ideal sería que algo tan masivo deje algo más profundo para que la gente piense. No está mal que haya música para divertirse, pero bueno también es que una voz reconocida tenga algo para aportar”, declaró el músico en una entrevista telefónica con elCaribe previo a su concierto de esta noche en Escenario 360, donde presentarán su nuevo material, el cual trabajaron de la mano de Sony.



Agregó que quienes trabajan en la música, al igual que él, tienen “el mejor trabajo del mundo” y que lo mínimo que pueden hacer es dejarle algo bueno a quienes los apoyan y siguen a todos lados.



“Nosotros aprovechamos que tenemos un alcance más o menos masivo para no cantar cosas groseras o sin delicadeza”, aseguró Titi, como es apodado. Explicó que “la música vive por épocas” y que los artistas se deben ir habituando a los cambios. Citó como ejemplo el caso de las casas disqueras y su descenso frente a los avances tecnológicos, asegurando que la evolución ha beneficiado más a músicos que empresarios.



La agrupación se separó en el 2006 y se reencontró en el 2015, iniciando una gira y la grabación del disco y DVD “En Vivo en Red House”.