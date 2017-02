Evo Morales sigue adelante con reelección

23/02/2017 12:00 AM - AP

La Paz. El presidente boliviano Evo Morales dio a entender que buscará un cuarto mandato pese a las marchas de rechazo y a la derrota en un referendo en 2016 y agradeció el apoyo de sus partidarios, que insisten en su reelección. “No me pregunten a mí sino a los movimientos sociales sobre la re postulación. No lo digo yo sino esos movimientos. En los actos de entrega de obras el dirigente que pide mi repostulación es el más aplaudido. Eso me sorprende”, respondió Morales en una rueda de prensa y estimó que medio millón de simpatizantes salieron a las calles el martes para pedir que vuelva a postularse en los comicios presidenciales de 2019 a pesar de estar legalmente inhabilitado.



Las manifestaciones de apoyo del martes tuvieron su contrapunto: miles exigieron en distintas ciudades que se respete el resultado del referendo celebrado hace un año en el que los votantes rechazaron otra reelección de Morales, en el poder desde 2006.



Las marchas de rechazo fueron convocadas por opositores y movimientos ciudadanos que reivindican su voto y el respeto a la democracia y fueron masivas sobre todo en La Paz y Santa Cruz, las mayores urbes.