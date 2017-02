Final de la campaña regular de NBA luce parejo e interesante

La segunda parte de la temporada del baloncesto de la NBA abre hoy con seis partidos, incluidos dos en los que juegan Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, los dos equipos favoritos a dominar el resto del camino en ambas conferencias. La reapertura de la temporada, tras la pausa del fin de semana de estrellas, coincide con el final de la fecha límite para los cambios que podría ser más activo de lo esperado.



Es que jugadores de alto calibre como Jimmy Buttler, Carmelo Anthony y Paul George suenan de manera insistente para ser canjeados. Es obvio que cualquiera de estos tres jugadores pudiese causar un impacto tan positivo en ciertos equipos que, incluso, ayudarían a cambiar los vaticinios finales.



Hasta ayer todo era reportes de prensa. De gran envergadura solo se produjo el canje de DeMarcus Cousins hacia los Pelicanos de New Orleans, quienes toman un nuevo respiro en su afán de alcanzar al menos el octavo puesto clasificatorio en la Conferencia Oeste.



Cousins y Anthony Davis pueden unir fuerzas para catapultar a los Pelicanos (23-34) del lugar número 11 hasta el octavo o séptimo puesto de playoffs cuando le restan 25 partidos.



Será una carrera interesante, tanto como la carrera por el premio al Jugador Más Valioso que protagonizan James Harden, Russell Westbrook, Kawhi Leonard y el propio Isaiah Thomas.



Harden (29.2 ppj, 11.3 apj y 8.3 rpj) tiene a sus Rockets encampanados en el tercer puesto del Oeste con una completa temporada en la que ha demostrado su capacidad para anotar, pasar y rebotar. Sin embargo, Houston no termina de lucir como un equipo que puede hacerle mella a Golden State (47-9) y a los Spurs de San Antonio (43-13, mejor y segundo récord de la NBA, respectivamente. Los Warriors ya han perdido la misma cantidad de encuentros que tuvieron en la temporada pasada completa, pero esto no quiere decir que no sean el equipo a vencer en toda la NBA, especialmente después de la llegada de Kevin Durant, quien también ha puesto unos números que rayan en la excelencia (25.8 ppj, 8.3 rpj y 4.9 apj).



Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green completan una cuarteta muy difícil de superar. Cleveland (39-16) espera contar en la parte final de este último tramo con JR Smith y Kevin Love, ambos en la lista de lastimados. Mientras su llegada ocurre LeBron James y Kyrie Irving deben mantener el barco a flote en una Conferencia Este que dominan, aunque los Celtics de Boston (37-20) y los Wizards de Washington (34-21) mantiene un asedio constante.

Atención a los Celtics y el mercado de los cambios

Los Celtics se han nutrido de una pletórica campaña ofensiva de Isaiah Thomas (29.9 ppj y 6.3 apj), quien para muchos está muy cerca de Harden, Westbrook y Leonard en la disputa por el galardón de MVP. Múltiples reportes dieron cuenta de que los Celtics se mantenían ayer en serias conversaciones tanto con los Pacers como con los Bulls o para quedarse con los servicios de Paul George o Jimmy Buttler, de Indiana y Chicago, respectivamente.