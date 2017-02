George Arthur: la moda la llevo en la sangre

Desde niño se sentía atraído por el arte en todas sus manifestaciones. Disfrutaba pintar. Esa pasión, esa fascinación, la ha canalizado a través de la moda que, al parecer, la lleva en sus genes, ya que su abuelo paterno era sastre. Todo comenzó de manera experimental, en el 2011, cuando Jorge Arturo Sánchez Guzmán, conocido en el mundo de la moda bajo la firma George Arthur, llegó al país tras finalizar sus estudios en los Estados Unidos. “Preparé mi primera colección, la cual fue un éxito porque vendí todas las piezas”, dice este joven inquieto lleno de sueños e ideas que le bullen en su cabeza, a las que ha ido dándole formas y viendo hecho realidad todo lo que se ha propuesto.



Al preguntársele sobre lo que significa para él este universo de la moda, dice sin dudar que a través de sus creaciones puede expresarse, lo que le produce grandes satisfacciones, a la vez que le sirve de terapia.



Su fuente de inspiración depende de lo que esté trabajando en el momento.

“Pero algo que me influye en todo es lo “tecno”. La música, sin duda alguna, me inspira no solo en el diseño, sino también en el día día. Otra inspiración es el reto a innovar, utilizando tejidos y materiales alternativos”, comenta.



En cuanto a los tejidos que utiliza para realizar sus confecciones, explica que todo depende de a quién va dirigido el diseño, ya que esto varía de una persona a otra. “Generalmente para el hombre utilizo el algodón, lino y el piqué, y para la mujer igual, pero, obviamente, más variedad. Me gustan las telas que tienen cuerpo y me ayudan a darle estructura al diseño”, dice el joven diseñador. Sus tonalidades predilectas son los colores metálicos, el blanco y el negro.



Cuando se le pregunta cómo define a la mujer y al hombre dominicano en su forma de vestir, considera a la mujer “definitivamente elegante, exótica, fashionista. Le gusta utilizar colores, patrones diferentes y diseños alternativos. El hombre dominicano, en cambio, es más conservador en su forma de vestir, aunque actualmente se ve más vanguardista que en tiempos atrás, tomando más riesgo al vestir”, detalla.



Arthur ha tenido el reto de vestir cortes completas de enlaces nupciales, lo que ha sido para él una experiencia enriquecedora “ aunque un poco estresante, ya que los novios tienen grandes expectativas para ese su gran día”, dice.



Perfeccionista, inquieto, creativo y luchador, su reto es llegar a ser un gran diseñador, “con mi tienda online”.



¿Qué le falta al país en el campo de la moda?

“Mejor mano de obra, más especializada, de calidad y comprometida.



¿Y cómo ves a nuestro país en este campo?

Tenemos aquí grandes diseñadores, como lo hemos visto a través de los años, como fue el gran Oscar de la Renta, entre otros respetados maestros de la moda, además de una gran ola de nuevos diseñadores que innovan en la industria.



George Arthur dirá presente en Pasarela Mobile, ¿de qué trata este encuentro y cómo llegas a él?

La Escuela Nacional de Danza (Endanza) y su proyecto Endanza Juvenil presentan “Pasarela Mobile, un novedoso espectáculo que combina sobre el escenario la moda y la danza. Este es un espacio donde los estudiantes más destacados y meritorios de la escuela pueden desarrollar y promover sus talentos y habilidades, incentivando así a nuevas generaciones de bailarines y coreógrafos. “Me invitaron junto a otros seis diseñadores a formar parte de la vestimenta del show”, concluye en entrevista para elCaribe.