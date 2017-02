Inglaterra ofrece financiamiento para obras en RD

El Reino Unido tiene disponible 500 millones de libras esterlinas para invertirlos en el financiamiento de proyectos de infraestructura en República Dominicana. La información la ofreció Chris Campbell, embajador del Reino Unido en el país, quien explicó que la semana pasada estuvo en suelo dominicano un equipo de la UK Export Finance (UKF), una agencia de financiamiento del Gobierno británico, para establecer cuál es el nivel de cooperación que puede ofrecer a la República Dominicana para sus proyectos de infraestructuras.



“Los ministros Donald Guerrero Ortiz, de Hacienda, y el de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, así como Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central, y las compañías británicas, se reunieron para anunciar en dos semanas el nivel de cobertura, pero creo que sería por lo menos algo como 500 millones de libras esterlinas, que serían para proyectos de infraestructura que incluyen energía, agua y otros”, expresó Campbell.



El embajador británico agregó, además, que esa nación puede invertir en cualquier proyecto, menos en los proyectos del carbón, porque fue prohibido desde enero de este año, y las agencias de crédito no pueden apoyar en esos tipos de proyectos.



Dijo que para el financiamiento, el Gobierno dominicano tiene que identificar y priorizar los proyectos en los que se invertirá el financiamiento del Reino Unido.



En una visita a elCaribe, el diplomático expresó que el financiamiento tendrá una tasa de interés baja, ya que, como todas las agencias de desarrollo, los intereses son más bajos y más económicos que los que pueda ofrecer el mercado.



Puso como ejemplo la planta de producción de energía solar ubicada en Egipto, realizada con paneles fabricados en China, pero con el servicio de gerencia británico que es el 20%, fundado por la agencia de financiamiento Británico UKF.

Sobre el Brexit



El diplomático explicó que para Gran Bretaña, el Brexit o salida de la Unión Europea es una oportunidad para los que quieren una relación de negocio más fuerte con ellos.

“La gente piensa que puede tener más control sobre su vida, pero no es para decir que nuestros valores humanos y políticas externas van a cambiar, porque estos valores son una parte de nuestra democracia”, sostuvo.



Especificó que hay mucho desconocimiento sobre el Brexit, “porque estamos en el principio de un proceso de negociación, y en este proceso nadie puede pronosticar a precisión lo que va a pasar”.



Dijo que el Gobierno dominicano debe decidir qué forma de relación de negocio quisiera en el futuro: una relación regional como bloque, como un acuerdo entre Reino Unido y la comunidad del caribe (Caricom por su sigla en inglés), o una relación bilateral.



“Nosotros no podemos negociar nada hasta que salgamos de la Unión Europea, pero eso no quiere decir que importamos los productos dominicanos hoy, y cuando salgamos de la Unión Europea decimos que no podemos recibir nada de República Dominicana. Eso no va a pasar”, sostuvo el diplomático.



Sobre la transición, el embajador Campbell explicó que se abre un período de dos años para definir el esquema de intercambio con República Dominicana. De todas formas, está la opción como sería un acuerdo bajo los términos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, dijo.

RD: tercer mercado del escocés en Latinoamérica

El embajador del Reino Unido en el país, al referirse a la inversión y al turismo en República Dominicana, expresó que el wiski escocés tiene una creciente demanda, de forma tal que es el tercer mercado de esa bebida en América Latina. Dijo que no hay que preocuparse mucho por la competencia de mercados entre Inglaterra y República Dominicana, porque en escalas pequeñas los intercambios se complementan, y por esta razón “si no hay protección de un lado a otro, no hay dificultad”. Entre los productos de intercambio con Gran Bretaña están los bananos, el cacao, la piña, el mango, el aguacate, mientras que Reino Unido tiene sus líneas de vehículos y algunos insumos y marcas de uso local. Por otro lado, dijo que en materia de seguridad existe una línea de colaboración para la prevención de drogas, y hay intercambio de información necesaria con la DNCD, pero como se sabe, los operativos en este sentido son clasificados por la seguridad de la gente. Nada de eso impacta el flujo de turistas hacia la República. “El año pasado tuvimos 145 mil turistas británicos. Es un turismo que va creciendo y más cuando los británicos buscan un lugar seguro como aquí, con vuelos directos, con sol y playa. Anunció que en marzo se incrementarán los vuelos.