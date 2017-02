“Lo mejor que Dios me ha dado son mis hijos”

Miguel Rosado fue un buen estudiante, que solo esperaba completar sus estudios de secundaria para matricularse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tiempo llegó, pero las circunstancias le impidieron quedarse en el país, por lo que tuvo que hacer sus maletas e irse a Rusia a realizar sus estudios superiores.



Durante siete años, cambió el cálido clima de Santo Domingo por las heladas temperaturas de la URSS, pero valió la pena. Allá adquirió una sólida formación, que más tarde puso al servicio de los dominicanos, desde la administración pública, hasta la docencia en la UASD.



Rosado desarrolló una extensa carrera en la más antigua universidad del nuevo mundo. Un recorrido que inició como docente, luego pasó a director, decano y rector, posición a la que aspira retornar, convencido de que hace falta devolverle a la UASD la paz y el respeto de que es digna la universidad primada de América.



1. De San Juan

Yo nací en San Juan de la Maguana, en 1949, en la calle Mella, donde antiguamente estaba el hospital público, en plena época de Trujillo. Fue un tiempo muy difícil, porque mi padre participaba en la lucha antitrujillista. La verdad que esos años yo no los viví tanto, pero mi familia vivió en zozobra. Éramos una familia de seis hermanos y una hermana. Éramos siete. Mi padre era Miguel María Rosado Medina, originario de Mogollón, y mi madre Cándida Rosa Montes de Oca Ramírez, de Pueblo Nuevo. Cuando mis padres se conocieron, mi mamá vivía en la ciudad, porque mi padre permanecía mucho en la ciudad por sus estudios, se quedaba en la casa de unos parientes.



2. De San Juan a la capital

Cuando me gradué de bachiller me propusieron que me quedara trabajando como profesor en el bachillerato, pero a pesar de la necesidad de mi familia de que produjéramos recursos, decidí venir a la capital y quedarme donde mi abuela para seguir estudiando. Nos mudamos de San Juan a la capital, luego de que ocurriera una de las cosas más importantes de mi vida, que fue ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la carrera de Ingeniería Electromecánica, que la llevaba paralela con la carrera de Licenciatura en Matemática, por una razón simple, porque había que trabajar temprano y la mejor manera de hacerlo era como profesor.



3. A la URSS

Ingresé a la universidad en 1969 y en el 70 se crea la Banda Colorá y había una persecución muy fuerte de compañeros míos por su militancia en la izquierda. Entonces mis padres quisieron que yo saliera del país y conseguimos una beca para estudiar en la Unión Soviética, en la época de los 12 años, que era muy fuerte. Allá estuve siete años. Estudié Aviación. Llegué allá, en 1971, luego de haber estudiado tres años en la UASD. Soy de los pocos dominicanos que tienen formación en la aviación. Me especialicé en mantenimiento de aviones y turbinas. Fuselaje y aparatos que vuelan, así dice el título. Terminé también la maestría. Aquí se tiene la percepción de que el profesional de la aviación tiene que ser piloto y para pilotar un avión lo que se necesita es un entrenamiento de tres o cuatro meses. Nosotros somos el área de mantenimiento. No somos piloto, porque la categoría de piloto está por debajo de la de ingeniero.



4. Otra vida

Llegué a la URSS a la edad de 21 años. Es interesante porque cuando vives en una localidad que te habla el idioma que necesitas aprender es bueno y los rusos eran muy colaboradores. Recuerdo que cuando iba a comprar pan, al principio, yo lo señalaba y les decía en español que quería eso y ellos tomaban el pan y me decían el nombre en su idioma. Así era con todo. Ya cuando volvías a comprar o querías pedir algo, lo sabías llamar por su nombre. A los dos o tres meses sabía lo suficiente para moverme en la ciudad. Ya recibía clases de Física, Química y Matemática, en ruso.



5. De regreso al país

Regresé al país siendo aún Balaguer presidente, hubo un momento en el cual Balaguer levantó los impedimentos que habían a los que estaban exiliados, porque yo tenía categoría de exiliado. El eliminó las leyes que prohibían el comunismo y al no existir la ley, eso permitió que regresara al país sin ningún impedimento. Tengo que agregar que terminé siendo amigo de Balaguer. Cuando fui rector de la UASD me apoyó muchísimo en la consecución de recursos y en la unificación del liderazgo nacional, porque la universidad sin la unidad del liderazgo nacional detrás, es poco lo que puede avanzar.



6. Cancelación

Yo entré como docente a la UASD, en 1979, en un concurso público que se hizo de la asignatura de Resistencia de Materiales. Yo salía de un círculo científico de estudios de la Unión Soviética, mientras estudiaba allá. Esa fue la oportunidad de trabajar. Pero antes de eso, al llegar al país, donde yo ingresé a trabajar fue a Dominicana de Aviación. Eso fue en la época de don Antonio Guzmán. En un momento en el que creía que estaba dando lo mejor de mí, me llegó una carta cancelándome. Fueron cancelados todos los egresados de los países socialistas. Cuando me llegó la carta, pensé que se trataba de un ascenso o un aumento de salario, pero no. Era mi cancelación.



7. Rector de la UASD

En 1995, específicamente en el mes de enero, un grupo de profesores se me acercó y me preguntaron que por qué no aspiraba a la rectoría. Las elecciones iban ser en el 1996, yo era el decano de Ingeniería. En ese momento, les dije que no, porque entendía que eso de rector era para politiqueros. Esa era la opinión que yo tenía. Yo tenía una impresión muy equivocada, pero frente a la insistencia de ellos decidí hacer una pequeña encuesta, y cuando la hice salí en segundo lugar, sin yo haber hecho nada. Luego pasé al primer lugar. Yo entendía que los cargos no se negociaban, yo rechazaba eso. Yo decía que una academia era una academia, que no era para hacer negociaciones, ni concesiones. Participé y perdí las elecciones. Cuando vuelvo a participar en el 1999, llegué con un poco más de experiencia, entendí que tenía que ceder en algunas posiciones y gané con más del 60 por ciento de los votos.



8. Formar familia

Otra cosa muy importante en mi vida, fue haberme casado y formar familia. El matrimonio representó una importancia fundamental. Llega una etapa en la vida del ser humano en el que éste quiere tener su pareja y sus hijos. Entonces me casé, duré 23 años casado. De esa unión tuve tres hijos, una hembra y dos varones, que son mi orgullo. Luego, por razones humanas, no pudimos continuar esa relación. Estuve un tiempo solo y me volví a casar. Con mi actual compañera tengo dos hijos, uno de ella y otro de los dos.



9. Logros de un rector

Fui rector de 1999 a 2002. Mi mayor logro frente a la universidad, es haber conseguido la paz en la universidad. Llevar la paz, la tranquilidad, el reordenamiento interno, limpieza. Los logros son muchos. Puedo decirte que antes de yo llegar, para un rector ganar la rectoría tenía que sentarse con un segmento de la izquierda de este país y negociar con él, porque ellos manejaban más de mil votos a través de los estudiantes. Después que salí de la rectoría, todo se resuelve a lo interno de la academia, no hay que ir a hablar con el jefe de tal o cual partido político. Aunque es prudente, pero no está en las manos de los partidos políticos que una persona llegue a la rectoría. Para mí otro gran logro es la reforma de que para tú ser profesor tenías que tener una maestría y que los estudiantes para formar parte del gobierno universitario tenían que tener un índice sobre 80 puntos. Cuando salí de la UASD, no se hablaba de droga, no había desorden. Cuando yo llegué a la rectoría solamente el 32 por ciento del alumnado tenía índice de 70 puntos. Cuando salí, el 76 por ciento tenía índice de 70 puntos. Cuando salí dejé menos empleados que los que encontré. La matrícula estudiantil era de 87 mil y dejé 122 mil alumnos. Lo mejor fue que aquellos estudiantes que tenían índice por debajo de 60 puntos se fueron para su casa. La universidad y el Estado Dominicano no podían seguir pagándole a una persona que no estaba estudiando. Ahí está el caso del actual presidente de la FED, que lleva como 27 años de estudiante. En nuestra gestión se le canceló su matrícula porque no estaba estudiando. La verdad es que no sabemos cómo fue reintegrado, pero ahí está y es presidente de la FED. Es una muestra de la falta de continuidad que se les da a los trabajos de una gestión.



10. Tres atentados

Lo malo del tiempo en la rectoría es que sufrí tres atentados. En uno de ellos casi me incendian. Me tiraron gasolina y me lanzaron un fósforo. Escapé por pura suerte. En otra oportunidad estuvieron a punto de apuñalarme. Esa agresión venía de una supuesta izquierda, que no ha sabido ubicarse en el contexto político de la República Dominicana. Como ellos vieron afectados los intereses que tenían allí reaccionaron así.



Lo más triste en mi vida para mí, fue la terminación de mi primer matrimonio. Dejar el hogar donde estaban mis hijos, que los adoro. Lo más agradable, lo mejor que Dios me ha dado son mis hijos. Me siento orgulloso de estar bien con la gente, conmigo mismo y con los demás. Me siento orgulloso de nunca haber hecho nada por un beneficio personal, de no actuar por sentimientos personales, sino pensando siempre en la colectividad, en la gente.

Para que recobre la paz y el respeto

Pretendemos volver a la rectoría para dejar establecido una continuidad en el orden. Me da mucha pena que cosas que conseguimos a sangre y fuego se hayan perdido, como la paz, la tranquilidad y el respeto. Allá para el que le faltaba el respeto a otro existen resoluciones, donde la universidad lo expulsaba. Se terminaron las pedreas, las quemas de gomas, los desórdenes, el irrespeto del estudiante al profesor y viceversa. En mi gestión fueron sacados estudiantes y unos 300 empleados que no cumplían con su deber y 57 profesores que no cumplían con su deber. Si a mí me eligen nueva vez en la rectoría, saben que voy a actuar en esa misma dirección. La gente sabe lo que van a elegir. Saben que quiero orden, eficiencia en los cargos, productividad, que queremos una universidad de la que ninguno se avergüence. En la administración de la universidad debe participar el empresariado y el gobierno. El empresario debe informarnos cuál es el perfil del profesional que ellos aspiran tener. En la universidad desarrollé una carrera que va desde docente, director, decano hasta rector ”.

