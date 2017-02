La modelo Elizabeth Turra debuta en el cine

23/02/2017 12:00 AM - Muriel Soriano

La modelo dominicana Elizabeth Turra apuesta al cine y realiza sus primeras interpretaciones para dos filmes que llegarán a las salas este año. Su debut, al igual que su pareja, Joshua Wagner, y sus amigos Roger Manzano, Alejandra Alemany, Massiel Taveras, Natalia Fermín e Iván Oleaga, ha sido de la mano de Alfonso Rodríguez, director de la cinta El Encuentro, que se estrena hoy. El grupo emergió del taller de actuación de Rodríguez.



“Vivir con los míos, como primera experiencia, el sueño que todos teníamos de ser actores fue algo maravilloso. Ademas de que Alfonso no es como lo pintan, grabar con él es placentero, porque él trata igual a todo el mundo, no hay diferencia ni división entre uno y el otro, en su set todos somos iguales”, dijo a elCaribe la actriz, de 26 años. En El Encuentro, Elizabeth Turra Brouwer interpreta a Vicky, la mejor amiga de Amanda (Alejandra Alemany) y novia de Jochy (Iván Oleaga). “Ella está desesperada por casarse, se lo hace saber todo el tiempo y se lo dice a todo mundo como esperando que él se lo proponga”, explicó la actriz. Aunque una de las quejas que se ha dado dentro de la industria cinematográfica es la de, supuestamente, utilizarse los mismos actores para muchos filmes, Elizabeth consideró que esto podría estar cambiando y que el talento joven está recibiendo oportunidades que vienen de productores importantes en el país.



“Roger manzano, por ejemplo, tuvo una participación en Tubérculo Presidente, él es nuevo y El Encuentro aún no se estrena y ya él tuvo un filme. Así como Alejandra Alemany y yo participamos, luego de filmar con Alfonso, en Héroes de Junio”, dijo la modelo durante la entrevista.