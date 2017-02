Onapi realiza marcha por mes de la Patria

La Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual Industrial (Onapi) realizó una marcha con estudiantes del Centro Educativo Fray Ramón Pané del sector Los Jardines del Norte con motivo de la conmemoración del 173 aniversario de la Independencia Nacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora general de Onapi, Dra. Sandy Lockward, quien llamó a la población a apreciar más el legado histórico y patriótico que tenemos.

Lockward presentó a la estudiante Ruth Arvelo, quien tuvo el discurso principal, donde exhortó a los jóvenes a no olvidar sus raíces, “de donde procedemos”. Subrayó que “quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va”.

“Sin el sacrificio de hombres y mujeres que consideraron más importante su nación, que sus propias vidas, no hubiese sido posible lograr lo que nuestros corazones añoraban desde hace tanto tiempo: libertad”, dijo.

Asimismo, señaló que “desde la familia debemos enseñar a los niños la importancia y el orgullo que debemos sentir de decir que somos dominicanos, gente que prospera, que tiene fe, aun cuando parece absurdo, personas solidarias, y personas que daría su vida no una, sino mil veces si es necesario por defender su nación”.