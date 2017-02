Santana sigue dispuesto a jugar en los jardines

Carlos Santana ha exhibido una creciente disposición para hacer lo que le pida el mánager de los Indios, Terry Francona. Eso incluyó iniciar un partido en el jardín izquierdo en la Serie Mundial del año pasado, cuando Cleveland no contaba con el bateador designado en el Wrigley Field. En estos entrenamientos, el dominicano le ha hecho saber a Francona que está dispuesto a jugar en los jardines, de ser necesario.



“No tengo previsto hacer eso”, dijo Francona. “Pero no tenía previsto hacer en la Serie Mundial tampoco”.



Como se perfilan las cosas ahora mismo, Santana dividirá la primera base con su compatriota Edwin Encarnación, quien firmó un contrato de tres años y 60 millones de dólares con Cleveland durante el invierno. Será una situación similar a la de la temporada pasada, cuando Santana y Mike Napoli (ahora con los Rangers) compartieron la inicial.



Para los Juegos 3 y 5 de la Serie Mundial, Santana inició en el jardín izquierdo con el tal de mantener su bate en el lineup de la Tribu.



Francona no tiene planes de poner a Santana a practicar en los jardines por el momento, pero el capataz no descartó esa posibilidad para más adelante en los entrenamientos.

De su parte, Santana afirma que estará preparado para cualquier cosa.



“Eso pasó en la Serie Mundial del año pasado”, dijo el quisqueyano. “Si él necesita que juegue (en los jardines), estaré listo”.