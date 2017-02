Afirman que la industria del cine de RD está en su mejor momento

24/02/2017 12:00 AM - José Nova

Para el cineasta Juan Basanta y el director del Festival Internacional de Cine Global, Omar de la Cruz, la industria cinematográfica nacional se encuentra en su mejor momento. Ambas personalidades del séptimo arte dominicano ofrecieron sus opiniones ante las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, sobre la Ley 108-10 de Fomento a la Actividad Cinematográfica, que incluye exenciones de impuesto sobre la renta.



Esta semana, en un encuentro con la prensa, Guerrero reveló que está previsto un alivio de las cuentas públicas por la revisión de exenciones fiscales, que representan 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB). De este porcentaje, la industria del séptimo arte recibe, a través de la Ley de Cine, el 0.2%.



De acuerdo a De la Cruz, los planteamientos de Guerrero no van en contra del cine, y que por el contrario, “cuando leímos la declaración vemos que a nosotros lo que nos están es premiando”.



“Un 0.2 por ciento de los incentivos y en pocos años estamos recuperando 3 mil millones”, sostuvo.



Sin embargo, entiende que se debe seguir luchando para que los controles en las producciones sean más estrictos y mejor regulados. “Se van a crear nuevas normas para que la Dirección General de Impuestos Internos tenga mayores controles, que no tenga que revisar los proyectos cinematográficos dos o tres veces”, informó De la Cruz en una entrevista telefónica con elCaribe. Indicó que cada uno de los actores de la industria tiene un compromiso de honestidad de levantar el nivel de las producciones.



De su lado, Juan Basanta sostiene que la Ley de Cine es la más fiscalizada y que la transparencia ha sido la mejor. “Estamos orgullosos de no ser parte de las malas noticias que se difunden de nuestro país”, puntualizó Basanta.