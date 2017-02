CNDH pide excarcelen a militares y policías

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció ayer que actualmente hay cientos de militares y policías detenidos, de manera ilegal e inconstitucional, en las cárceles de Manoguayabo y Polvorín. El integrante de la CNDH, Ricardo Campusano, señaló que con estas acciones, donde se apresan personas sin una orden de un juez de la jurisdicción civil, se violenta la Constitución y el Código Procesal Penal.



“Si hay argumentos y peso jurídico en materia criminal, (los policías y militares) deben ser remitidos a la Fiscalía y si no se hace así, es ilegal. Por eso estamos diciendo que los preceptos por los cuales están detenidos son ilegales”, dijo.



Señaló que con estos procedimientos arbitrarios violentan el principio de supremacía constitucional.



Campusano anunció que muchos familiares de los detenidos han acudido a la CNDH y por esta razón en las próximas horas tomarán acciones legales.



Parece la época de Trujillo



De su lado, el representante del Movimiento por la Dignidad y Derechos de los Policías, Juan Taveras Rodríguez, aseguró que con estas prácticas pareciera que se vive en la época de Trujillo o de las cavernas, donde no hay Estado de derecho o debido proceso, que se cumpla.



“El Código de Justicia Penal Militar está derogado y ellos se están basando en un código que no existe ya”, denunció.



Señaló que esta situación mantiene preocupados a familiares de Policías y Militares que guardan prisión de forma arbitraria e ilegal, por decisiones de “jueces usurpadores de la legalidad”.



“El Código de Justicia Penal Militar está derogado y ellos se están basando en un código que no existe ya y por eso decimos que se están haciendo prisiones ilegales que violan los derechos humanos y los principios constitucionales de nuestro país”, reiteró.

Hay un vacío en la jurisdicción penal militar

La Ley 34-83 que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas G.O. N° 7532 del 5 de marzo de 1953, que debe regir sobre la materia militar, quedó derogado por la ley 278-04 en su artículo 15 y acápites; lo que implica que sin un código o ley sobre la materia, no hay forma procesal de establecer o regir las infracciones penales que ocurran en la jurisdicción militar.