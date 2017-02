EEUU no utilizará al ejército en deportaciones

CIUDAD DE MÉXICO. Estados Unidos se comprometió a no utilizar al ejército en operaciones migratorias y a no hacer deportaciones masivas, mientras que México dejó claro su rechazo a que el país vecino tome decisiones unilaterales que también le afecten.

Así lo expresaron los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y Seguridad Interior, John Kelly, y sus homólogos mexicanos, el canciller Luis Videgaray y el titular de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en sus respectivos mensajes a la prensa después de la reunión que todos mantuvieron el jueves en Ciudad de México. “No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas”, dijo Kelly. “Y escuchen esto: no se usará al ejército en operaciones migratorias”, añadió tras señalar que las deportaciones se centrarían en personas con delitos y que se harían de manera “sistemática y organizada”.



Por su parte, Osorio Chong planteó el “desacuerdo” de México ante algunas medidas anunciadas por Estados Unidos y subrayó que toda acción que tenga efectos que transciendan fronteras “deben ser dialogadas y en la medida de lo posible consensuadas”. Asimismo, el canciller recordó “la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome decisiones que afecten al otro de manera unilateral”, en referencia a las intenciones de Estados Unidos de deportar a ciudadanos de terceros países a través de México, aunque ninguno de los funcionarios hizo alusión expresa a ello.



Videgaray no ocultó que decisiones recientes de Washington han generado “preocupación” en México, pero optó por lanzar un mensaje de que ahora había un mejor entendimiento. “Será un largo camino el construir acuerdos con Estados Unidos, pero hemos dado un paso en dirección correcta”, declaró.



El jueves, tanto Tillerson como Kelly mantuvieron un lenguaje mucho más diplomático y enfatizaron los puntos de acuerdo entre los dos países, como el interés en controlar el flujo de armas y dinero ilegal que llega desde Estados Unidos, o la necesidad de coordinar acciones para promover el desarrollo de los países centroamericanos, origen de muchos migrantes.