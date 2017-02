Issa Gadala: “Pedí a Dios que me quitara mi ego y prepotencia”

Con lágrimas en los ojos, el cantante Issa Gadala recuerda cómo recibió hace dos años el llamado de Dios, experiencia religiosa que lo ha llevado ante un camino diferente al que conocía y un nuevo disco. Quería cambiar su forma de ser. Casarse y tener una familia eran parte de los sueños del cantante de 35 años, pero por sí mismo no había podido lograrlos. “Yo intenté cambiar solo durante años. Un día una amiga en el gimnasio me invitó a una célula, fui, y estando ahí me interesé; le pedía al Señor que cambiara mi vida, que quitara todo lo que no le agradara de mí, que me diera humildad, me quitara mi ego, quitara prepotencia… que me hiciera una persona nueva para yo valorar y ver las cosas que realmente sí valen la pena”, narró a elCaribe.



Aunque aseguró que no estaba inmerso en malos vicios, reconoce que “si seguía como iba, acabaría mal” ya que, según dijo, “la música y el mundo” le estaban creando y alimentando su ego personal.



La Revelación del Año de los Premios Soberano 2009 explicó que grabó un álbum hace aproximadamente tres años, pero que no la hizo pública porque atravesaba un momento de confusión y lucha interna, y que desde hace dos años cambiaron sus creencias religiosas, por lo que su intención de presentar dicho disco quedó desestimada.



Su retorno a la industria musical, tras cuatro años de ausencia, lo realiza con un disco totalmente cristiano, Segundo Regreso, compuesto por 10 temas, nueve de su autoría y uno de Roosevelt Martínez, quien además le extendió la mano en la producción.



“Este disco es una muestra de agradecimiento de lo que Jesús hizo en mi vida desde el día que tocó la puerta de mi corazón y yo decidí darle entrada”, explicó Gadala sobre su nuevo material.



Del álbum de baladas pop, disponible en las principales plataformas digitales iTunes, Google Play y Spotify y a la venta físicamente en las principales tiendas y librerías cristianas, se desprende como primer sencillo “Quiero más de ti”, e incluye “No necesito ver más”, un tema que escribió antes de ser cristiano.



“Hace como tres años necesitaba una canción rápido para sacarla a la radio; en ese momento estaba con una multinacional en Estados Unidos y me puse a escribir una canción que me pidieron, y cuando la compuse en el piano yo no entendía, en el momento, el propósito de esa canción, yo tenía una relación con Dios pero no iba a la iglesia ni nada. La guardé y ahora fue que entendí el mensaje”, narró Issa Johnny Jadalla-María Miguel, nombre de pila del cantante.



Segundo Regreso fue grabado en Estados Unidos y la República Dominicana y cuenta con músicos internacionales como Dan Warner en la guitarra, Lee Levin, baterista, y Javier Garza en la masterización, quienes han hecho música para artistas como Barbra Streisand, Christina Aguilera, Celine Dion, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Alejandro Sanz, entre muchos otros.



“Cuando tú te guías del Padre no hay miedo ni temor ni nada, solo hay que dejarse guiar. Yo entiendo el tipo de música que se está vendiendo actualmente y todo eso que ha venido con la nueva generación, que realmente no es nada bonito. Estamos todos viviendo en un momento muy acelerado”, expresó.

Dijo que buscó ayuda con varios especialistas

“Vivía una vida completamente vacía, que ni la fama ni el dinero pudo llenar. Yo quería cambiar porque quería casarme, formar una familia... pero conocía a una mujer buena, comenzaba a portarme bien, dejaba de hablar con otras personas y esa actitud y comportamiento me duraba unos pocos meses y después hacía un disparate. Incluso, fui donde especialistas y psicólogos y me decían que esa era mi esencia, que estaba en mi sangre, que yo no podía estar con una sola persona”, narró el artista.

El cantante se casó hace cinco meses

El cantante Issa Gadala reveló a elCaribe que forma parte de grupos de adoración que se reúnen los domingos y los lunes. Actualmente tiene cinco meses “felizmente casado” con Carla Peguero y dice que desea tener dos hijos, aunque en estos momentos está concentrado en la promoción de su primer disco cristiano.