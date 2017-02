JCE: es el momento de la Ley Electoral

24/02/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, reiteró que es el momento idóneo para que la Ley Electoral sea conocida. “Todo coincide en que llegó el momento; la fruta está madura, de manera que el país debe abocarse cuanto antes a conocer esta ley, discutirla y pasarla”. Recordó que la JCE, en el año 2011 depositó su proyecto oficiado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), volvió y lo reintrodujo en el año 2013, 2014 y en este año por igual, por lo que dijo espera que con la nueva legislatura, el proyecto tenga lugar. “Las atribuciones legislativas son del Congreso y no de la junta, esperemos que en esta legislatura, entonces eso tenga lugar”, dijo.



Castaños ofreció estas declaraciones luego de depositar una ofrenda floral al Altar de la Patria, junto a los miembros, funcionarios y personal de la institución, donde exhortó al pueblo dominicano a enarbolar y enumerar los atributos que adornaron a los Padres de la Patria, por su ejemplo patriótico que ha servido de inspiración para generaciones sucesivas hasta el día de hoy.



Una necesidad para la sociedad



De su lado, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Mariano Rodríguez, consideró ayer que la revisión de la Ley Electoral es una necesidad para la sociedad dominicana porque a través de ella se introducen cambios en la nación.

Dijo que la reforma de la ley se debe hacer como una garantía para el ejercicio de los derechos políticos electorales.



Rodríguez manifestó que en la actual ley hay aspectos que colisionan con la Constitución dominicana y que por tal razón debe producirse la renovación o modificación de ella. En cuanto a esto, señaló que eso se logrará sólo cuando todos los actores se sienten en la mesa del diálogo a examinar los aspectos que están ausentes y los que deben ser incorporados.

Rodríguez sugiere que se apruebe Ley de Partidos

El presidente del TSE afirmó que la Ley de Partidos también debe ser aprobada, ya que el debate de que si se crea o no lleva alrededor de 14 o 15 años y no se materializa.



En ese sentido, sugirió a los actores políticos y a la sociedad dominicana, que pasen de la palabra a los hechos, porque si no existen reglas claras, los partidos se debilitarán.