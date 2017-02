José Bautista: “Jugar por tu país no tiene comparación”

José Bautista fue uno de los primeros jugadores que dio el sí para representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Siempre estuvo seguro de su participación y que hasta el día de hoy la mantiene. “Mi decisión fue jugar con el equipo dominicano en el Clásico y se lo hice saber a Moisés Alou para que me consideraran. Ya me veían como una parte integral del equipo y de hacerme presente en la selección”, dijo Bautista a elCaribe.



Manifestó que fue siempre su interés el participar en los clásicos anteriores, aunque los Azulejos no se lo permitieron. “Me encanta jugar para mi país. Jugar por tu país no tiene comparación por los sentimientos que se crean en el cuerpo de uno en esas competencias internacionales cuando uno representa a su país. Es muy bonito y repito que no se puede comparar con ninguna otra cosa”, indicó el jardinero.



Sobre la conformación del equipo que estará en el terreno a partir del nueve de marzo, fecha cuando la República Dominicana tenga su primer compromiso ante Canadá en el Marlins Park de Miami, Bautista lo calificó de excelente por el grueso de jugadores que accionan en las Grandes Ligas.



“Cualquier equipo que tenga una selección de peloteros de Grandes Ligas es grandioso. Algunos somos privilegiados que nos eligieron y otros que están en lista de espera. Esperemos que no pase nada con los que están confirmados, pero sé que aunque otros no estén presentes, estén a la disposición. Me siento muy orgulloso de poder estar en ese grupo de jugadores. Espero que todos lleguemos, como dicen, con el bate caliente y los lanzadores con sus brazos sueltos para tener un buen desempeño en el terreno a partir del nueve de marzo”, apuntó Bautista. Para José, este será su segunda participación en el Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana. En 2009 integró la selección que tuvo a Felipe Rojas Alou como su dirigente. En la versión de 2013, el nativo de Santo Domingo se perdió la justa debido a que fue limitado por su organización en ese entonces.



“Todos esperamos tener un buen desempeño como lo tuvo el grupo anterior que ganó el Clásico de manera invicta. Defender la corona es de extrema importancia para mí al igual que para el resto de todos los muchachos”, indicó.



Manifestó estar en óptimas condiciones por lo que se ha estado preparando de manera consistente en el campo de entrenamiento de los Azulejos en Dunedin, Florida.



“Durante la temporada muerta me preparé bastante bien. Mi cuerpo se siente bien y a la vez emocionado por estar en el Clásico. Contento también por la víspera de esta nueva temporada que se acerca con los Azulejos de Toronto. Espero poder tener un buen desempeño en el Clásico”, indicó Bautista, quien conectó 22 jonrones y remolcó 69 carreras en 116 partidos en 2016.